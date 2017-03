- Går alarmen er det raskest å kjøre via Inge Krokanns veg

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har gjennomført flere vurderinger på hvor i Oppdal sentrum en ny brannstasjon kan ligge. Med krav til innsatstid og at det i tillegg skal være mulig å rekruttere deltidspersonell innenfor alle boligområdene i sentrum, opplyser TBRT at plasseringen av brannstasjonen gir begrensninger på å gå ut av sentrumssonen.

Sentrumssonen som TBRT mener brannstasjonen bør ligge i avgrenser seg til Vikavegen, jernbanen, Aunevegen og riksvei 70.

Brannmester Steingrim Falksete var til stede under behandlingen i formannskapet tirsdag. Han påpekte at det er viktig å legge den nye brannstasjonen i nærheten av der det er mest folk, slik at de kan rekruttere så bredt som mulig.

Rådmannen har tidligere i år lagt fram to forslag til plassering av ny brannstasjon i Oppdal for kommunestyret, men politikerne vil ikke gå med på å ødelegge Oppdals grønne lunger.

– Inge Krokanns veg er den eneste muligheten til å skape en god gate i Oppdal sentrum. Å legge en brannstasjon inn til en slik gate, er uhensiktsmessig. Jeg ønsker å peke på ett område, og det er et område som ligger helt inn til det området som er markert på kartet vi har fått utdelt, som er mellom Vikavegen og Ålma, sa Tor Snøve (Ap).

Han foreslo også tomta bak felleskjøpet, på andre siden av nye E6 og rundkjøringen. Prosjektleder Per Olav Lyngstad fortalte at den tomta kunne være aktuell, men på grunn av at brannstasjonen ville ha ligget for nære jernbanen, var det ikke ideelt å legge den nye brannstasjonen dit.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold mente at det ikke var et dumt forslag tomta mellom Vikavegen og Ålma, som er en kommunal grunn og regulert som et friområde.

Ordfører Kirsti Welander var klar og tydelig på at politikerne ikke ønsker å ta i bruk klokkesvingen til ny brannstasjon.

– Inge Krokanns veg er eneste ferdselsåre som håndterer lokal trafikk og det håper jeg rådmannen tar med seg i det videre arbeidet. Jeg mener også at vi burde se områdene nord for riksvei 70. Det grønne feltet som er markert på kartet burde vært utvidet, sier hun.

Trygve Sande (V) ønsket å se mulighetene for å legge en ny brannstasjon langs nye E6 og mente det ville være bedre å rykke ut på bedre infrastruktur.

– Når alarmen går så har du en viss tidsramme på deg til å reise hjemmefra til du skal være på stasjonen. På dagtid er det fire minutter mens på kveld er det seks minutter. Vi har gjort målinger fra ulike plasser i sentrum, og vi har konkludert med at det er raskest å kjøre via Inge Krokanns veg. Alt utenfor tar lengre tid, sier Falksete.

Formannskapet kom fram til et felles forslag ved Tor Snøve, som ble enstemmig vedtatt, som lyder som følger; Feltet for mulig lokalisering av ny brannstasjon utvides nordover, i areal tilsvarende feltet som anvist sør for Rv 70. Rådmannen bes også å se på det kommunale arealet øverst i Vikaveien som et aktuelt område for lokalisering av ny brannstasjon. Dette arealet grenser inn mot angitt areal i sentrum for mulig lokalisering av brannstasjon. Tomtealternativet må vurderes på lik linje med andre alternativ. Rådmannen bes om å innhente tilbud fra grunneiere med aktuelle tomtearealer ved offentlig utlysning, og vurderer egenheten av disse opp mot tegninger og funksjonsbeskrivelse. Sak om mulige plasseringer legges frem for kommunestyret.