Senterpartiet vil sloss for passet

I en interpellasjon til kommunestyret foreslår gruppeleder Ola Husa Risan i Senterpartiet at kommunen skal sende et brev til politimesteren. I brevet skal kommunen be om at det lokale lensmannskontoret fortsatt skal få utstede pass.

Risan skriver:

Nye sikkerhetskrav gjør at man ikke lenger kan søke om pass ved lensmannskontoret i Oppdal fra 2018. Etter foreslått modell fra politimesteren må vi som bor sør for Trondheim, reise til Trondheim for å søke om pass.

Vi har fått en forståelse for at dette ikke nødvendigvis har med nærpolitireformen å gjøre, men en slik endring er like fult alvorlig for oss i distriktet. Det er også problematisk at det nok en gang skal gå utover tilbudet til oss i distriktet. Hvem skal ta kostnaden med en slik omlegging? Er det felleskapet, eller er det vi som bor i distriktet?

Senterpartiet ser på dette tiltaket som en «sniksentralisering» av statelige arbeidsplasser. For Oppdals innbyggere vil det bety at det blir mer kostbart og tidkrevende å skaffe seg pass. Vi mener at sentralisering av oppgaver bort fra lensmannskontora er feil vei å gå. Politi og polititjenester skal være nært folk i hele landet.

Det er også en utfordring at stortingsflertallet har i sin helhet overlatt oppgaven med reformering og omstrukturering av politiet til politidirektøren. Det gjør at dette ikke direkte er en politisk styrt avgjørelse, og politiske myndigheter kan til en viss grad avskrive seg konsekvensene med endringene. Men selv for Storting og regjering er det slik at man kan deiligere myndighet og arbeid, men ikke ansvar.

Senterpartiet ser at dette er nok et eksempel på regjeringens distriktspolitikk. Man er ute etter å gjøre hverdagen til folk flest verre, ikke bedre. Regjeringen sier det er viktig at man effektiviserer Norge og ruster det for fremtiden. Hvor mye effektivisering er det i at folk i distriktet må ta seg fri fra arbeid og skole, for kjøre mange timer for å søke pass. Og hvor er miljøtanken i dette?

Regningen for øke sikkerhetskrav må felleskapet ta, ikke bare vi som bor i distriktet. Vi håper derfor at politimesteren vil gjøre en ny vurdering på saken. Dagens foreslått modell er uholdbar for Oppdals del.

Oppdal Senterparti håper å få med oss kommunestyret på å sende en henvendelse til politimesteren, med et ønske om at det blir gjort en ny vurdering av saken.

Forslag til vedtak:

Brev til politimester Nils Kristian Moe vedrørende sak om endring i tjenestetilbud ved Oppdal lensmannskontor fra 2018.

Oppdal kommune ser det svært urimelig at man ikke lenger skal kunne søke om pass ved tjenestested Oppdal. I høringssvar angående politireformen la vi til grunn for vårt positive svar at bemanningen og tjenestetilbudet ved tjenestested Oppdal ikke skulle bli redusert.

Planlagt omlegging av tjenesten, «søk om pass», reduserer tjenestetilbudet ved tjenestested Oppdal. Omleggingen vil påfører våre innbyggere betydelige økte kostnader forbundet mot det å skulle søke om pass. Det vil også bli svært tidkrevende og vanskelig for mange å måtte ta seg helt til Trondheim for å kunne søke om pass. Arbeidstakere og skoleelever må ta seg fri fra arbeid og skole.

Med en modell der Heimdal, Trondheim for Oppdals del blir nærmeste tjenestested med adgang til å søke pass, mener vi at våre innbyggere ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til i den nye organiseringen.

Oppdal kommune ber politimesteren gjøre en ny vurdering på modell for tjenestesteder som tilbyr å kunne søke om pass. Vi ber om at det i ny modell for tjenestesteder som tilbyr tjenesten «søk om pass» blir tatt større hensyn til vi som bor lengst fra Trondheim, sør i Trøndelag. Oppdal kommune ber om at tjenestetilbudet, «søk om pass», blir opprettholdt ved tjenestested Oppdal.

Senterpartiet fremmer sin interpellasjon i kommunestyremøtet neste uke.