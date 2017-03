Vetle Lid Larsen med gratis foredrag

Vetle Lid Larsen kommer til Oppdal i slutten av april for å holde foredrag og fortelle om boka "Hvordan elske en far - og overleve". Foredraget er kommet i stand etter initiativ fra Oppdal bibliotek, Nasjonalforeningen Oppdal Helselag og Oppdal Demensforening.

Vetle Lid Larsen opplevde at faren fikk alzheimer og sakte svant hen. De to hadde et antrengt forhold, men da faren ble rammet av sykdom tok sønnen ansvar.

Forestillingen er gratis, og det er bare å møte opp i god tid for å få gode plasser i storsalen, forteller Anita Aalbu og Sigrid Mesloe fra henholdvis Oppdal Helselag og Oppdal demensforening.

- Dette er en forestilling for alle, ikke bare for de som er pårørende som er rammet av demens. Mange vil nok kjenne på at tankene og følsenene de sitter igjen med er noe mange deler, dette er ikke bare noe som angår en selv, man er ikke alene, forteller Toril Åbotnes Iversen. (taa)