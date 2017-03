Hvor mye betaler du i eiendomsskatt?

Oppdal kommune er blant de første kommunene i landet som tilbyr en komplett "Min side" der blant annet finner "Min eiendom" med samlet informasjon om din eiendom, skatter, avgifter, heftelser, renovasjon, slamtømming etc.

Nå kan du med noen få tastetrykk både se hvor mye du betaler i eiendomsskatt, samtidig som du kan se hvordan den er beregnet.

Det var en meget entusiastisk Turid Mogstad Bakk som sammen med Turid Dørum presenterte den nye tjenesten på fredag. Og det er kanskje ikke så rart, den nye tjenesten forenkler hverdagen til både kommunens innbyggere og til kommunens ansatte.

Bakk er merkantil medarbeider for tekniske tjenester i kommunen og har ansvaret for i underkant av 60 millioner i skatter og avgifter, Dørum er ansvarlig for kommunens servicetorg.

Den nye tjenesten som har vært til prøving siden 1. januar gjør at man kan logge seg inn med f.eks. BankID og få tilgang til praktisk informasjon om egen eiendom i kommunen, enten det er vanlig bolig eller gård, eller fritidshus eller hytte.

Her få du tilgang til alt fra grunnboka på eiendommen din til når søpla hentes neste gang og om det er restavfall eller papp som hentes.

- Den nye tjenesten gjør at man kan få ut informasjon når som helst på døgnet, man kan sende inn søknader når man har tid og ta kontakt med kommunen dersom man har spørsmål eller kommentarer, forteller Bakk.

På Min Side er det også lagt ut en rekke skjemaer og man kan også logge seg inn på Altinn. Turid Dørum håper at den nye tjenesten vil føre til at folk blir mer selvhjulpne når det gjelder de enkle og mer standariserte oppgavene som man må innom kommunen for å ordne, og at de kommuneansatte får mer tid til større prosjekter.

De kommuneansatte som jobber med tekniske tjenester har nok å holde på med; Oppdal har 2453 vannmålere, 3207 slamanlegg for fritidsboliger og 1330 slamanlegg for ordinære boliger. Kommunen har 2769 avfallsabonnenter og hele 3826 avfallsabonnenter med fritidsboliger.

Faktura for kommunale gebyr sendes ut 2 ganger pr. år; 20. februar og 20. september, og det ble sendt ut 7484 fakturaer nå i første termin 2017.

Det ble i 2016 fakturert totalt kr. 63.326.234,00 i kommunale eiendomsgebyr.

Når er del av informasjonen til alle som får tilsendt fakturaer eller som har slamanlegg blir tilgjengelig digitalt blir det mer tid til over til andre arbeidsoppgaver enn å svare på de samme spørsmålene igjen og igjen.

Visste du for eksempel at du kan søke om å få redusert slamtømming fra en gang i året til annethvert år og at du da betaler bare 50 prosent av prisen?

Informasjon og muligheter for å ta kontakt med kommunen finner du på den nye " Min Side ".

E-post som du sender inn via Min Side sendes til kommunens elektroniske postmottak.