Så mye penger har kommet inn til Tufteparken

Det er Bård Botten som står på for å få på plass aktivitetsparken «Tufteparken» sør for og mellom eksisterende kunstgressbane og gressbane i Oppdal sentrum.

I fjor høst godkjente formannskapet planene om å bruke kommunal grunn, og ga rådmannen fullmakt til å undertegne avtalen med Idrettsrådet og Oppdal Idrettslag.

Parken skal bestå av ti ulike apparater, og skal være et lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. Botten antyder at anlegget vil bli kostende rundt 400.000 kroner, og det er tenkt finansiert med tilskuddsmidler og noe dugnadsarbeid med montering.

Nå kan Botten fortelle til Opdalingen at flere firma har startet å bidra med midler.

– Det er stor positivitet om dette i lokale bedrifter. Foreløpig har vi fått inn cirka 50.000 kroner, og jeg vet flere kommer etter, sier treningsguruen.

Han håper det er mulig å få opp parken allerede på sensommeren eller høsten i år.

– Går ikke det, skal den i hvert fall komme opp våren 2018. For at vi skal få realisert dette er det viktig at givergleden er stor, forteller Botten.

Oppdalingen brenner for å få på plass et nytt aktivitetstilbud i Oppdal.

– Det er drømmen min dette. Jeg er opptatt av at all treningen ikke trenger å være organisert. Man skulle kunne komme til parken når man vil og ta en treningsøkt eller bare treffe andre mennesker, sier han.

– De siste årene har det poppet opp mange slike parker i Norge, og det skal visst være høyt aktivitetsnivå i dem, legger Botten til.