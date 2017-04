Oppdal og Rennebu

Det har vært stor aktivitet i eiendomsmarkedet den siste måneden, her er oversikten for vårt nærmiljø:

Omsetning av eiendommer i Rennebu kommune

Gnr 59, bnr 12 er solgt for kr 360.000 fra Julie Sofie Sjøli til Kenneth Ervik og Miriam Krogh-Ervik (01.03.2017)

Gnr 184, bnr 14 er solgt for kr 2.150.000 fra John Marius Myrbekk, Mads Myrbekk og Owe Myrbekk til Magnus Flå og Berit Iren Berntsen Nygård (01.03.2017)

Salget omfatter også Gnr 208, bnr 1

Salget omfatter også Gnr 208, bnr 8

Gnr 145, bnr 14 er solgt for kr 800.000 fra Knut Rogogjerd, Elin Aune, Hilde Randen og Ståle Randen til Børge Nordbø (03.03.2017)

Gnr 91, bnr 45 er solgt for kr 390.000 fra Erik Tilset og Åse Otelie Tilset til Trollhøtta Eiendom as (03.03.2017)

Gnr 96, bnr 25 er solgt for kr 450.000 fra Falk Utvikling as til Stein-Inge Lien og Trine Thorvik Lien (07.03.2017)

Bakkan 5 (Gnr 63, bnr 293, seksjon 6) er solgt for kr 2.209.719 fra Våttåhaugen as til Mari Flatsetøy og Rasmus Trøite (07.03.2017)

Gnr 39, bnr 64 er solgt for kr 750.000 fra Eivind Flå til Eskild Arntsen og Grete Kielland Brobakk (08.03.2017)

Gnr 32, bnr 94 er solgt for kr 800.000 fra Trond Narve Stavne til Jorunn Synnøve Trælnes og Torbjørn Trælnes (16.03.2017)

Gnr 64, bnr 11 er solgt for kr 30.000 fra Berte Ingeborg Dalsegg til Per Stian Sanden Aune (20.03.2017)

Gnr 78, bnr 15 er solgt for kr 500.000 fra Målfrid Volden til Leif Rune Rabben og Guro Ringen (20.03.2017)

Gnr 107, bnr 27 er solgt for kr 1.500.000 fra Tormod Joramo til Jarno Van Malsen og Van Malsen Iemkje Marijke Poortinga (21.03.2017)

Salget omfatter også Gnr 107, bnr 43

Omsetning av eiendommer i Oppdal kommune

Gardåvegen 43 (Gnr 293, bnr 42, seksjon 2) er solgt for kr 1.200.000 fra Oppdal Skiutleie as til Eli Malvig Røhjell og Odd Erik Røhjell (01.03.2017)

Andel av Sunndalsvegen 911 (Gnr 204, bnr 14) er solgt for kr 35.000 fra Inger Hanne Myran til Ann Tove Wærnes (01.03.2017)

Salget omfatter også andel av Gnr 204, bnr 16

Aunevegen 6 D (Gnr 280, bnr 5, seksjon 16) er solgt for kr 1.440.000 fra Anco as til Øyvind Settemsdal (01.03.2017)

Gnr 193, bnr 98 er solgt for kr 650.000 fra Saltdalshytta Utvikling as til Elisabeth Pettersen og Erik Pettersen (02.03.2017)

Morkelvegen 1 A (Gnr 111, bnr 62) er solgt for kr 3.150.000 fra Heidi Huseby og Henrik Ottersen til Steinar Dørum og Siv Anita Rise (02.03.2017)

Gnr 185, bnr 17 er solgt for kr 45.000 fra Olav Mjøen til Frode Teige og Gunn Mari Grimsmo Teige (03.03.2017)

Aunevegen 6 D (Gnr 280, bnr 5, seksjon 31) er solgt for kr 1.282.500 fra Hotel Nor Eiendom as til Juma Invest as (03.03.2017)

Rembekkvegen 40 (Gnr 210, bnr 50) er solgt for kr 750.000 fra Snorre Haugland til Hege Kristin Gjersvold Nygård og Jørgen Nygård (03.03.2017)

Storlidalsvegen 501 (Gnr 150, bnr 10) er solgt for kr 827.000 fra Morten Sliper til Vidar Johan Gjeldnes (03.03.2017)

P.K.Gorseths veg 25 (Gnr 283, bnr 108) er solgt for kr 497.130 fra John Bjørndal-Volden til Marit Moen Skaslien og Ola Johan Bruseth Tande (07.03.2017)

Aunevegen 6 D (Gnr 280, bnr 5, seksjon 22) er solgt for kr 855.000 fra Hotel Nor Eiendom as til Marit Hollup og Ole Petter Hollup (07.03.2017)

Rislivegen 100 (Gnr 54, bnr 24) er solgt for kr 2.250.000 fra Stein Forbregd til Harald Aspen og Irene Volden (10.03.2017)

Nordre Industrivegen 54 (Gnr 204, bnr 47, fnr 5) er solgt for kr 4.694.534 fra Bjerkaker Eiendom as til Oppdal Bygg Eiendom as (10.03.2017)

Røddesnesvegen 12 (Gnr 288, bnr 17, seksjon 11) er solgt for kr 4.060.000 fra Marion Eiendom as til Gunvor Marie Vognild og Ola Vognild (14.03.2017)

Aunevegen 9 (Gnr 284, bnr 43) er solgt for kr 4.350.000 fra Liv Aalberg Grynning, Brit Magnhild Aalberg Husebø og Frøydis Aalberg Jacobsen til Marion Eiendom as (14.03.2017)

Båggåstrondvegen 847 (Gnr 54, bnr 20) er solgt for kr 1.690.000 fra Steinar Dørum og Siv Anita Rise til Siv Haugen Engelsjord (15.03.2017)

Andel av Festavollan 16 (Gnr 192, bnr 11) er solgt for kr 2.270.000 fra Per Olav Mevold til Jonny Småge (20.03.2017)

Vikavegen 66 F (Gnr 281, bnr 4, seksjon 12) er solgt for kr 2.500.000 fra Tove Kari Viken til Steinar Bjerkestrand og Eli Randi Lian (21.03.2017)

Vardamsvegen 92 (Gnr 188, bnr 72) er solgt for kr 700.000 fra Barga as til Inge Busch og Trine Busch (21.03.2017)

Gnr 193, bnr 91 er solgt for kr 800.000 fra Saltdalshytta Utvikling as til Ingvild Grindeland Andersen og Bjørn Oddmar Berg (22.03.2017)

Gardåråket 33 (Gnr 294, bnr 56) er solgt for kr 2.325.000 fra Kjell Hilmar Bergsbakk til Janne Selnes og Arnt Ulkestad (24.03.2017)

Bukkeråket 35 (Gnr 289, bnr 12) er solgt for kr 2.050.000 fra Jan Hoff til Lars Arne Bø og Grete Flemmen (28.03.2017)

Stormyregga 32 (Gnr 314, bnr 6) er solgt for kr 1.000.000 fra Bente Bottengaard Johnsen til Stein Erik Aagaard (28.03.2017)

Gjetbergsvegen 92 (Gnr 202, bnr 56) er solgt for kr 1.050.000 fra Knut Dørum til Andreas Dale (29.03.2017)

Haldo Kalvhåggåns veg 27 (Gnr 291, bnr 31) er solgt for kr 4.500.000 fra Jens Kristian Juberg og Tove Juberg til Agnes Ingeborg Sagen Malo og Terje Malo (29.03.2017)

Andel av Rønningsløkkjvegen 85 (Gnr 302, bnr 46) er solgt for kr 1.850.000 fra Kjell Agnar Fossli til Bente Rathe, Siril Betten og Kristian Rathe (29.03.2017)

Kilde: Statens kartverk