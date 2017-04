Stabil moskusbestand på 249 dyr

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har gjennomført tellinga sammen med Oppdal Bygdealmenning og fjellstyret i Lesja. Hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver (født i 2016).

Tellinga viser at det lever minst 249 dyr på Dovrefjell nå, mot minst 220 dyr i fjor. Av disse er det minimum 114 voksne kyr, 25 dyr født i 2016 og 44 voksne okser. Resten er individer født i 2014 og 2015.

– Årets resultat samsvarer godt med tellinga i 2016, fordi vi trolig ikke fant alle dyrene da, sier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO på Miljødirektoratets hjemmeside.

Måles i antall kalver

Produksjonen hos moskus måles som regel i antall kalv per voksen ku, og i ulike moskusbestander i verden varierer den fra 0,4 til 1. Under kalvetellinga i fjor sommer var tallet 0,57, noe som tilsa at det var ca. 70 kalver i bestanden. Siden da har andelen kalv per voksen ku sunket til 0,22.

– Lungebetennelse er etter all sannsynlighet hovedårsaken til at så mange kalver har dødd, sier Bretten.

Utvikler horn tidlig

Samtidig påpeker han at moskusen på Dovrefjell utvikler horn tidlig. Derfor har en del av de nesten ett år gamle kalvene tydelige horn og kan forveksles med ett år eldre dyr. Det betyr at antall kalver kan ligge noe høyere enn det man registrerer under vintertellingen. På samme tid i fjor ble det registrert 21 kalver.

Før årets kalving er det 137 potensielt kjønnsmodne dyr i bestanden. Det gir trolig en tilvekst på 80-90 kalver, og en bestand på ca. 330 - 340 dyr etter kalving.

– Ut fra registreringene de siste årene, antar vi at en del av årets kalver vi dø som følge av lungebetennelse utover sensommeren og høsten, sier Tord Bretten.