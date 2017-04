E6 i Soknedal bygges

Nasjonal Transportplan (NTP) er regjeringens forslag til investeringer i samferdsel de neste årene. Det nye er at planperioden er utvidet med to år, og vil nå gjelde for perioden 2018-2029.

E6 Vindåsliene - Korporalsbru er kostnadsberegnet til 1,53 milliarder kroner, og er lagt inn med statlige midler på 755 millioner kroner i første seksårsperide 2018-2023. Resterende beløp på 775 millioner kroner skal finansieres med bompenger.

Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en om lag syv kilometer lang strekning. Ny E6 vil bli om lag en kilometer kortere enn dagens vei.

- Det som er vikktig nå er at Stortinget behandler bompengesaken nå før ferien slik at det kan bli byggestart i høst, uttaler Trond Jære i Byggvei til Opdalingen.

Opdalingen har tidligere omtalt saken.

I tillegg er det lagt inn sluttfinansiering av igangsatt prosjekt E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen med 956 millioner kroner i første seksårsperiode.

I siste seksårsperiode er det lagt inn 450 millioner kroner til utvidelse av tofelts til firefelts motorvei på E6 Skjerdingstad - Melhus sentrum, en strekning på rundt fire kilometer. Et prosjekt som vil gi sammenhengende standard på E6 mellom Trondheim og Støren.

Det er satt av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av porteføljen til Nye Veier AS. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 kilometer av riksveinettet.

I Nye Veier AS sine foreløpige porteføljeprioriteringer er E6 Trøndelag ett av de aktuelle prosjektene, der E6 nord for Trondheim er prioritert foran E6 sør.