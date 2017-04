Ingen Dovrebane-satsing i NTP

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen har siden 2014 arbeidet for et bedre jernbanetilbud på strekningene.

En mulighetsstudie viser at en investering på rundt 830 millioner kroner, med stasjonsombygginger ved Oppdal og Dombås stasjon og nytt krysningsspor på Engan i Drivdalen, vil åpne for totimers frekvens på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim.

- Dette er vel som forventet, forteller Trond Jære i Byggvei til Opdalingen.

- Utfordringen er at hele totalrammen for jernbane for hele landet er på rundt 800 millioner.

Jære mener at det allerede er gjort en god jobb i jernbaneforumet, og at det må jobbes langsiktig.

- Jobben er fortsatt ikke gjort, og vi har ikke nok samlet trøkk enda for å få gjennomslag, fastslår Jære.

Jære har likevel tro på det arbeidet som utføres i jernbaneforumet, og at det samarbeidet over tre fylker vil gi resultater.

Jære kan fortelle at neste møte i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen blir 18. mai i Oppdal.

- Vi snakker om NTP, men denne investeringen er ikke så stor, og kan faktisk gjøres over statsbudsjettet, uttalte Arne Braut til Opdalingen under et møte på Dombås for et par uker siden .