Styreutnevnelser i kommunale foretak

I forbindelse med utnevnelsen av nye styremedlemmer i forskjellige kommunale foretak ønsket representanten Ketil Jacobsen (H) å utsette saken for å få kartlagt kompetansen som er tilført de forskjellige styrene, og han la også fram forslag om at styrer i kommunale foretak ikke skal ha medlemmer fra kommunestyret.

Høyre, Krf og Frp stemte for forslaget om utsettelse, mens Ap og Sp stemte imot og dermed falt forslaget. Kun tre representanter fra Høyre støttet forslaget om at styrer ikke skulle ha medlemmer fra kommunestyret.

Oppdal kommunestyre utnevnte følgende styremedlemmer:

For Oppdal kulturhus KF

Jo Skorem (for to år, styreleder for ett år)

Knut Sneve (1 år)

Ingrid Grøtte Johansson (styremedlem for to år, nestleder for ett år)

Gerd Staverløkk (styremedlem for to år)

Olav Hoel (valgt av de ansatte)

Varemedlemmer: Arnt Gulaker, Ingrid Mellem, Gunnar Myhre og Guri Hokseng (vara for de ansatte, velges av de ansatte)

Plankontoret for Oppdal, Rennebu og Rindal

Ingrid Grøtte Johansson (innvalgt for to år, gjenvalgt)

Rosenvik AS

Odd Gorseth (styremedlem for ett år)