Heder til Oppdal Bygg

- «Inkluderende bedrift» er en hedersbetegnelse som vi innfører i 2017 fordi vi ønsker å gjøre stas på bedrifter som samarbeider med Vekst Oppdal AS for å gi folk en praksisplass eller en jobb, forteller daglig leder Johan Veggen i Vekst Oppdal AS.

Han forteller at det er ASVL, Arbeidsgiverforeningen for Vekst -og attføringsbedrifter, som har opprettet dette diplomet som en anerkjennelse til bruk av Vekstbedriftene på landsbasis.

- Bedrift med sosialt ansvar

- Vi er stolte over at Oppdal Bygg blir førstemann til å få diplomet, sier Veggen. Oppdal Bygg har utmerket seg fordi de har vært positive til å gi folk en sjanse, og vist fleksibilitet og tålmodighet i prosessen.

Sammen med veileder Idunn Helland Fjelldal og fagansvarlig Ragnhild Fergestad overleverte Veggen diplomet til daglig leder Marta Berg ved Oppdal Bygg.

- Dette er et synlig bevis på at Oppdal Bygg er en bedrift med sosialt ansvar, sa Veggen ved overrekkelsen.

Nå håper Veggen å få flere bedrifter som gjør seg fortjent til å få utmerkelsen «Inkluderende bedrift».

Arbeidsforberedende trening

Fra og med 01.09.17 lanserer Vekst Oppdal et nytt tiltak som heter AFT, som står for «arbeidsforberedende trening».

- Målet med tiltaket er å få flere personer tilbake til arbeidslivet og/eller skole. Dette skal gjøres ved at deltaker hos oss skal ut i ekstern arbeidspraksis så tidlig som mulig i prosessen, under tett oppfølging av veileder fra Vekst Oppdal AS.

Det nye nå er at alle innen tre måneder skal ut i arbeidspraksis eller i en bedrift for å få en jobbsmak.

Veggen forteller at bedriftene i Oppdal vil oppleve å få besøk av veiledere fra Vekst Oppdal AS med ønske om å få et innblikk i bedriften sine ulike arbeidsoppgaver.

- Dette for at vi lettere skal kunne «matche» deltaker og bedrift. Vi ønsker også å se på muligheter for å få til en samarbeidsavtale.

Veggen forteller at arbeidspraksisen kan være som et «langt jobbintervju» som ender med lønnet arbeid, som en kort jobbsmak eller som en opplæring uten forventing om lønnet arbeid.

Vil lette arbeidet for bedriftene

Mange bedrifter opplever usikkerhet omkring å ha personer i praksis, eller de opplyser at de ikke har kapasitet til å ta imot.

Med profesjonell oppfølging fra veileder som er tilstede for deltaker og bedrift, håper Veggen at dette vil lette mye av ansvaret og jobben for bedriftene.

- Det gjøres allerede mye godt arbeid ute i bedriftene og Vekst Oppdal AS og de andre aktørene innenfor arbeidsinkludering, kan Veggen slå fast.

- Det er et stort press på arbeidslivet, fra både skoler som trenger praksisplasser til sine elever, Euroskolen, NAV, innvandrertjenesten og arbeidstreningsplasser for å få folk ut i arbeid, så vi forstår at det kan være krevende og en ekstra belastning, sa Veggen, som likevel berømmet og takket alle de bedriftene som stiller opp.

Marta Berg synes at det fungerer godt å ha folk i arbeidstrening ved bedriften. Hun forteller at bedriften har tatt i mot folk på arbeidstrening i mer enn åtte år.

- Vi tar i mot brukere i monteringshallen, og det går stort sett veldig bra, forteller Berg.

Hun forteller at de kan ta i mot en deltager om gangen.

- Ute på byggeplassene er det ikke fullt så enkelt, forteller Berg, som også tar i mot elever fra videregående til praksisplasser.