– Det blir som å hoppe etter Wirkola. Hun har gjort en helt enestående jobb, og hun var veldig god på formidling. Men vi har mange gode historiefortellere her på museet, så jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre en veldig god jobb når det kommer til formidlingen, sier hun til Opdalingen.

For Pawlik Carlson er ikke Oppdalsmuseet et ukjent sted for henne. Hun har hatt en 50 prosent stilling her de siste 1,5 årene som arrangements- og bookingansvarlig. Nå skal hun inn i en 100 prosent stilling som avdelingsleder ved Oppdalsmuseet.

– Det kommer til å bli en glidende overgang, og jeg kan ikke være 100 prosent hos museet før jeg har gjennomført Barnas verdensdager. Så i midten av mai regner med at jeg trer inn i stillingen for fult, sier hun.

– Grunnen for at jeg takket ja til denne stillingen, er fordi jeg synes det er spennende og artig å være her på museet, i tillegg til at jeg synes det er veldig trivelig å jobbe her, sier hun.

Pawlik Carlson tror museet har stor betydning for Oppdal.

– Museet vårt er et åpent og tydelig museum som ligger veldig sentralt. Det er en oase for seg selv, sier hun.

Årets sommersesong går av stabelen 25. juni, i St. Hans hegla. Men tradisjonen tro skal de også åpne dørene på nasjonaldagen.

– Hva er det du ser fram til når du trer inn i den nye stillingen?

– Det kommer til å bli en god del nye arbeidsoppgaver. Jeg ser fram til å være med på å utvikle museet og vi skal fortsatt jobbe for at dette skal være en god arena for læring, besøk og gode opplevelser. Jeg skal også å prøve å være nytenkende når det kommer til museet og hva det kan brukes til. Det finnes utviklingsmuligheter, sier hun.