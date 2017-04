Politiet skjerper skjenkereglene før årets russetid

Fra og med i år skjerpes reglene i norske politidistrikter, skriver Dagbladet .

Det går fram i et brev sendt fra Politidirektoratet til norske politidistrikter. Innskjerpingen rammer særlig de flere tusen videregåendeelevene som om kort tid er russ, og som samles til landstreff på for eksempel Tryvann, Lillehammer og Halden.

– Dette betyr at vi må løse årets russetreff på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Innskjerpingen vil medføre at russen nå skal fratas all medbrakt alkohol. Arrangørene må ha et annet regime enn før, og sørge for at både folk og kjøretøy ransakes ved innpassering, sier politiførstebetjent Tord Linnerud, som er nestkommanderende på ordensseksjonen i Lillehammer-politiet.

Linnerud er kritisk til instruksjonen, og sier at de som politi er redd for at russen heller kan "flyte rundt overalt".

Det som omtales som innskjerping er egentlig bare en tydeliggjøring av det eksisterende regelverket om drikking av alkohol på offentlig plass. Politidirektoratet ber i brevet om at politiet skal rette seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloven.