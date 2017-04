– Det er viktig å være på sosiale medier

I forbindelse med aprilmøtet til Lions Club Oppdal og Lions Clup Kjerringrokk Oppdal, hadde Kristina Brend tatt turen fra byen for å holde et foredrag for dem om sosiale medier.

– Det er veldig artig å komme hjem til Oppdal og holde et kurs for Lions-gjengen. Lions har betydd mye for meg, forteller Brend til Opdalingen.

Ønsker å lære mer om Facebook

president i Lions Club Oppdal, Bjørn Sætrom , innledet kvelden med å ønske Kristina velkommen og at dette kom til å bli et spennende møte.

– Nå er vi tilbake på skolebenken og Kristina er læreren vår som skal vise oss hvordan vi kan bli bedre på sosiale medier, sier han.

Kristina Brend er oppdaling, men bor for tiden i Trondheim, hvor hun studerer til å bli sivilingeniør. Hun har blant annet jobbet med industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, i tillegg til at hun driver med teknologifordypning i Software. Hun har også vært konferansier for mange spennende prosjekter. I tillegg har hun også prosjektleder for Nextmedia.

Flesteparten av dem som hadde møtt opp denne kvelden, ønsket å lære mer om Facebook, blant annet hvordan de kunne opprette sider og bruke det til å kommunisere med andre.

Kristina innledet foredraget med å presentere ulike måter å kommunisere når det gjelder sosiale medier. Etterpå fikk de en enkel opplæring i Facebook og tips og triks for hva de kan gjøre for å nå enda lenger ut med budskapet sitt.

Foredraget ble avsluttet med en runde Kahoot!, som er en gratis spillbasert læringsplattform, det brukes for å lage quizer og er en undervisningsteknologi. Kahoot! ble lansert i Norge i august 2013, og nå er Kahoot! spilt av over 50 millioner mennesker, i 180 land. Kahoot! er designet for å være anvendelig i klasserom og andre læringsmiljøer i hele verden. Kahoot! læringsspill kan lages av alle, i alle fag og for elever i alle aldre.

– Det har vært et veldig bra kurs. Vi har lært veldig mye nyttig som vi tar med oss videre, og målet nå for oss er å få opprettet Facebook-sider for Lions Club Oppdal og Lions Club Kjerringrokk Oppdal. På den måten kan vi kommunisere med andre om hva vi driver med, sier Sætrom.