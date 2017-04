- Lånke og Bruholt bør snakke med sine folk på fylkestinget.

- Der det er vilje, der blir det vei, kommenterer Ingvill Dalseg på kritikken fra KrF-politiker Ola T. Lånke og Sp-politiker Rolf Arne Bruholt i Rennebu.

For noen dager siden sto de to Rennebu-politikerne fram i Opdalingen og klaget på den elendige kvaliteten på fylkesveiene 512 og 700.

- I november la Høyre, Frp og Venstre fram et forslag om å bruk 99 millioner ekstra til oppgradering og vedlikehold av fylkesveier som kommer langt ned på prioriteringslistene.

- Vi må bare innse at veier med liten trafikk, både ordinær trafikk og næringstrafikk blir nedprioritert. Veien over Nerskogen er helt forferdelig, men når det er så lite trafikk på denne veien som det er så vinner mer trafikerte strekninger, lakseveier og så videre når det gjelder hvilke strekninger som skal prioriteres. Da må vi selv ta tak og finne penger andre steder, mener Ingvill Dalseg.

- Høyre, FrP og Venstra hadde funnet inndekning av beløpet som vi ville bruke på vei på budsjettet, men KrF, Sv, Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte i mot. Før Lånke og Bruholt klager for mye på veistandarden burde de kanskje ha snakket med sine egne folk i fylket, foreslår Dalseg.

Dalseg forteller at fylkeskommunen gikk med 132 millioner i overskudd i 2015 og 103 millioner i overskudd i 2016.

- Da er det helt feil å ikke bruke av dette overskuddet eller finne midler andre steder på budsjettet for å gjøre noe med det enorme etterslepet vi har når det gjelder vedlikehold av veiene våre, mener Dalseg.

- Nerskogvegen er jo så dårlig at næringsdrivende nekter å kjøre fram både materialer og andre varer, noe som er svært uheldig for både Oppdal og Rennebu. Vi er alle enige om at veiene er for dårlige, og nå må vi bli enige om å gjøre noe med dette, avslutter Dalseg.