– En fin natt for store og små

For de eldste barna i Høgmo barnehage har det vært en tradisjon i mange år at de får dra på en overnattingstur. Denne gangen gikk turen til Grøtsetra.

– Det har vært en veldig fin tur. Alle har oppført seg veldig bra og vi har hatt det veldig morsomt sammen, forteller Gry Hoel , pedagogisk leder ved Høgmo Barnehage til Opdalingen.

Ingen problemer med å sove borte

Totalt var det fire voksne og 16 barn som var med på overnattingsturen.

– Det var veldig artig å være på overnattingstur sammen. Vi kunne gjerne tenkt oss å ha vært der en dag ekstra, forteller barna til Opdalingen.

De kan fortelle at de gjorde mye morsomt på Grøtsetra.

– Vi gikk på langrenn, vi fant oss en fin akebakke. I tillegg laget vi et kjempestort hopp, forteller barna.

Hoel forteller at denne overnattingsturen har vært en tradisjon i mange år, men at turen tidligere har blitt lagt senere på våren.

– Denne gangen var vi så heldig at vi fikk bruke Grøtsetra i forbindelse med en skidag. Plassen passet helt perfekt til oss, med tanke på plass, kjøkken og toalett, sier hun.

For mange av barna var dette første gangen de sov borte. De svarer enstemmig at det gikk bra å være borte fra mamma og pappa en natt.

– Helt prima å få være med dem på tur

Hoel synes det er helt prima å få være med de største barna på denne overnattingsturen.

– Det er helt konge å være med denne gjengen. Vi har vært med dem siden de var babyer, men vi kommer tettere på den og vi ser på dem at de synes det er stas å være med på en slik døgning, sier hun.

Hun forteller at de var veldig spent i forkant om alt kom til å gå som det skulle.

– Det har gått over all forventning. Dette har vært et opphold som har vært preget av mye lek og på barns premisser. Det har vært nedpå, rolig og artig og vi har ikke hatt noe tidspress, sier hun.

Men med mye aktivitet ute og mange barn, var det mye klær og sko som måtte tørkes før neste dag.

– Det var mye bløte sko når dagen var slutt, og i gangen var det en skotørker med fire slanger i, og nattens dronninger tørket sko til klokka fire om morgenen, sier hun.

Vil fortsette å gå i barnehagen

Til høsten starter de eldste i barnehagen på skolen. Det er mange som kunne tenkt seg å fortsette i barnehagen, mens noen gleder seg til å starte på skolen.

– Hvor viktig er en slik tur for samholdet blant de største?

– Jeg tror denne turen er med på å bygge en gruppefølelse som er veldig positiv til når de skal inn i skolen. Det vil være større forhold når de kommer til Aune barneskole, og da er det veldig bra at de kjenner hverandre på godt og vondt, sier hun.