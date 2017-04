- Det har vært en fenomenal dag

Dagrun Vasli kan fortelle til Opdalingen at isfiskekonkurransen ved Ångardsvatnet i dag har gått over all forventning.

- Det var mellom 450-500 personer, stort og smått som hadde tatt turen i dag. Vi solgte 285 hull og vi måtte utsette starten, på grunn av at folk ikke hadde fått meldt seg på. Så til neste år må vi nok forbedre påmeldingssystemet vårt, forteller hun til Opdalingen.

Det er Lønset grunneierlag og Dalslia skitrekk som samarbeider om dette arrangementet.

- Den største fisken i dag var på 418 gram, og det var to stk som fikk fisk på den størrelsen. Den minste fisken var på 18 gram og den som fikk flest fisk fikk totalt tre fisker. Totalt ble det fisket 18 fisk, sier Vasli.

Vasli forteller at isen er kjempebra.

- Isen er rundt 60-70 cm tykk og det ligger et lite slushlag 2-3 cm oppå. Isen er perfekt for de som ønsker å ta turen hit i påska, sier hun.

Se bilder fra isfiskekonkurransen øverst i artikkelen!