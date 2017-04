Sveitsere fikk deltakelse i Moskus cup i bryllupsgave

Forrige arrangerte Oppdal Curlingklubb den tradisjonsrike turneringen Moskus Cup i curlinghallen i Oppdal. Selv om de fleste lagene var lokale, var det også innslag av utenlandske spillere i cupen.

På Team Kloten Furrer spilte Axel Bertheau Sverre (t.v.) fra Norge og skip Felix Zanon (t.h.) fra Sveits. De hadde med seg sveitserne Caro og Andy Furrer , som giftet seg i fjor sommer. Deltakelsen i Moskus Cup var en bryllupsgave fra de to andre på laget.

Bertheau Sverre, som spiller på et divisjonslag i Oslo, har bodd i Sveits i flere år. Alle på laget har spilt curling før, men det var første gang at sveitserne spilte i Norge.

–Vi har hatt det kjempefint i Oppdal i helga. Caro og Andy sier de har truffet mange hyggelige mennesker, forteller han.

Laget åpnet turneringen godt, men utover helga ble det stang ut i flere av kampene.

–På en eller annen måte forsvant piffen ut av oss. Vi var her for å prøve å vinne, men vi var ikke helt klar over hvilket nivå de andre lagene lå på, sier Bertheau Sverre og smiler.