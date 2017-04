Undersøker skred vest for Vangslia

En person tok søndag kveld kontakt med politiet for å melde inn om et mulig steinras vest for Vangslia på Torshaug ved riksvei 70.

- Vi vet ennå ikke om det er et steinras. Personen som oppholdte seg ved riksvei 70 så ingenting i mørket, men baserte seg på det han hørte, opplyser lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

En politipatrulje er i området, som skal være omtrent ved Skarsesbekken, for å undersøke raset nærmere.

- Patruljen har ennå ikke verifisert noe. Det eneste de ser er en bruddkant på en snøskavl, forteller Skårsmoen.

På grunn av råtten snø er det vanskelig å komme bort til området ved hjelp av snøscooter.

Mandag formiddag klokken 10.28 melder politiet på Twitter at det er blitt funnet et snøras. Det er uvisst om det er fra i går. Vi undersøker saken videre, skriver politiet.

Opdalingen kommer tilbake med mer.