Påskehygge i sansehagen

For tredje året på rad, ble beboere ved Rennebu helsesenter invitert med på det som må kalles en kortreist påsketur.

Koordinator ved dagsenteret, Eli Irene Grøtte, forteller at det hele kom i gang etter en idè av Maj Britt Svorkdal Hess ved Frivilligsentralen.

- Vi synes det er viktig at de som bor her, også får kjenne på følelsen av påske, sier Grøtte.

Det er da også frivillige som i stor grad sørger for at denne dagen blir ekstra trivelig for beboerne.

Bjørn Trøite, Anne Mari Nyhus, Halldis Havdal og et knippe av våre nye landsmenn, bar ut bord og stoler, kokte kaffe på bålpanna, og serverte pølser og sjokolade, og alt foregikk rett utenfor døra, i den trivelige sansehagen ved helsesenteret.

- De viser en veldig omsorg, og bare de får oppgaver og tillit, er de en voldsom ressurs for samfunnet vårt, sier Trøite og skotter bort mot bålpanna, der våre nye landsmenn serverer kaffe og deler ut pledd til småfrosne påsketurister.

Været ble nemlig nokså guffent etter hvert, så da sola forsvant, foretrakk mange å trekke innendørs. Det er jo en av fordelene med å arrangere påsketuren rett utenfor døra, ikke sant?

Noen holdt likevel ut, og når vi først snakker om omsorg:

- Har du på longs, spør en av damene , henvendt til journalisten.

Hvilket bekreftes, uten at hun helt tror på det.

- Det vil jeg nå se, sier hun og ler.

Og bare så det er sagt; søknaden ble høflig, men bestemt avslått.