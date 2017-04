Bilist anmeldt i UP-kontroll på Ulsberg

UP har avholdt kontroll på Ulsberg, og her ble det skrevet ut 11 forenklede forelegg på grunn av for høy fart.

En bilist fikk bot for håndholdt mobiltelefon mens vedkommende kjørte.

En bilist ble anmeldt fordi det ble for mange prikker på førerkortet etter at han nok en gang hadde blitt tatt for å kjøre for fort.

Ved operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt meldes det at det kommer til å være godt med UP og annet politimannskap ute på veiene i påska. Så da kan du i alle fall ikke si at du ikke ble advart.