Så mye vil det koste å kjøre E6 Ulsberg-Melhus

Selskapet Nye Veier AS har beregnet at bilistene skal betale ti milliarder kroner i bompenger for en ny og bedre E6 i Trøndelag.

- En tredel av byggekostnadene skal dekkes inn gjennom bompenger. Vi tror det vil bli innført bompenger for elbiler, sier prosjektdirektør for Nye Veier E6 Trøndelag, Johan Arnt Vatnan, til adressa.no (mot betaling).

Han er ikke bekymret over at den stadig økende elbil-andelen gir mindre bompengeinntekter, og mener det er bra for klimaet at det kjører flere utslippsfrie biler på veiene.

Nærmer seg første spadetak for E6 Soknedal Etter påske starter Statens vegvesen rigginga ved hovedfartsåren mellom Oppdal og Trondheim.

Ifølge Adresseavisen er bompengeandelen for E6 Melhus - Ulsberg anslått til 25-30 prosent, men skal likevel gi inntekter på rundt fem milliarder kroner. Strekningen er både lengre og dyrere, men har mindre trafikk enn E6 øst.

213 kroner i bompenger

Strekningen er kostnadsberegnet til 15,9 milliarder kroner. Her er det planlagt fem bomstasjoner. Nye Veier foreslår bommer ved Skjerdingstad, Rødskaft og Håggå i Melhus/Midtre Gauldal, og ved Storpynten og Garil i Rennebu.

I tillegg til vil Statens vegvesen sette opp bom i Midtre Gauldal mellom Vindåsliene og Korporalsbrua.

Det vil koste 213 kroner å kjøre hele strekningen med personbil. Tungbilene må betale 514 kroner. Innkreving av bompenger er tenkt gjennomført i to perioder. Melhus/Midtre Gauldal i 2025-2039 og Rennebu i 2028-2042.