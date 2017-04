–Nei, det er ingen skrivefeil. Ledergruppen for Fylkesmannen i det nye Trøndelag er klar og det første som slår meg er Karpe Diems «Verden styres av hvite menn som pusher 50». I 1804 ble Trøndelag delt i to, neste år er vi igjen samlet til ett fylke. 214 år til tross, ledelsen hos Fylkesmannen i Trøndelag representerer i større grad samfunnet i 1804 enn 2018, hevder leder av Kvinnenettverket i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, Marit Bjerkås.

Ledelsen for det nye fylkesmannsembetet i Trøndelag er nå offentliggjort. Sju direktører utgjør ledelsen sammen med assisterende fylkesmann og fylkesmann Frank J. Jenssen. Hele sju av totalt ni i ledergruppen, er middelaldrende menn.

–At staten ikke tilstreber likestilling mer enn de har prestert her, gir et dårlig signal, jeg hadde faktisk forventet mer. Mye mer, sier Bjerkås.

Bjerkås spør seg selv om det bare er menn som har den riktige kompetansen og som har den erfaringen Fylkesmannen trenger.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i et mannfoldig Trøndelag. Derimot vet jeg av et Trøndelag som er mangfoldig. Et fylke og et samfunn med muligheter for alle, uavhengig av kjønn og bakgrunn, der mangfoldet også vises i styrer og ledelse, sier hun, og legger til.

–Likestilling kommer ikke av seg selv, og i det arbeidet bør staten gå foran, ikke bak.