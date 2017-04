Ung mann skallet til sikkerhetsvakt

De 1200 frammøtte på Karpe Diem-konserten onsdag kveld oppførte seg stort sett eksemplarisk.

Til tross for at publikummet var svært ungt, var det flere av vaktene Opdalingen snakket med som bemerket at ungdommene oppførte seg veldig bra, faktisk bedre enn det man oppleve på fester og konserter med et mer "modent" publikum.

Operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt forteller at det likevel var én ung mann i 20-årene det gikk over styr for.

Litt for mye alkohol og brusende hormoner gjorde at fyren oppførte seg i tøffeste laget utenfor inngangsdøren til kulturhuset. Da en vakt prøvde å roe ned mannen kvitterte ungdommen med å skalle til vakta midt i ansiktet så han begynte å blø.

Tre av vaktens kollegaer satt akkurat da dette skjedde ved bordene på innsiden av hovedinngangen. De styret avgårde for å hjelpe kollegaen sin som på det tingspunktet hadde lagt mannen i bakken.

Det tok ikke mange sekundene før oppkomlingen la langflat på bakken med håndjern på ryggen.

Som bildet viser var det fire vakter i aksjon for å stagge den unge mannen. I tillegg til å holde ham i ro prøvde de å snakke til vedkommende som etterhvert skjønte at det ikke nyttet å komme seg fri.

Et par ungdommer som så ut til å kjenne vedkommende prøvde også å roe ned situasjonen som i et lite øyeblikk kunne se temmelig kaotisk ut. Disse ungdommene var ikke innblandet i selve voldsepisoden.

En lokal politipatrulje var raskt på pletten og avklarte situasjonen. Etter det Opdalingen får opplyst fikk mannen en brå slutt på konsertkvelden, han ble ilagt en bot og kjørt hjem av onkel politi for å sove av seg rusen.

Senere på kvelden var det i området rundt Domus tilløp til et par slagsmål, men situasjonene løste seg fort opp, og operasjonslederen beskriver kvelden som rolig.

Påsken har så langt forløpt uten de helt store hendelsene for politiet, og Handegard beskriver høytiden som overraskende rolig.