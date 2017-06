Skal velge etterfølgeren til Tor Snøve før sommeren

Mandag kveld var Oppdal Arbeiderparti samlet til et ekstraordinært styremøte ved Arbeidertun. Grunnen til det var at Tor Snøve har informert partifellene om at han går av som leder for lokalpartiet og kommunestyregruppa.

Det var Opdalingen som først kunne melde om nyheten mandag morgen.

Partisekretær Tore Nordseth i Trøndelag Arbeiderparti var til stede på møtet. Det var også ordfører Kirsti Welander . Snøve var derimot ikke der.

- Oppdal Arbeiderparti tar til etterretning at leder og kasserer i styret har trekt seg fra sine verv. På grunn av den nye situasjonen kaller styret inn til ekstraordinært årsmøte 27. juni. Her skal et nytt styre velges, opplyser nestleder i partiet, Jenny Kristine Bjørkås , til Opdalingen.

Dagen etter at Snøve trekte seg fra alle lederverv, kom nyheten om at partiets kasserer, Monica Flor , går ut av styret for å vise sin støtte til Snøve.