Triumph var et britisk bilmerke, som kan spore historien sin tilbake til 1885, da Siegfried Bettmann og Moritz Schulte begynte å produsere Triumph sykler i Coventry.

Hvert år i juni arrangerer de landstreff med årsmøte. Her møtes de til Triumph-prat og grilling samt en felles kjøretur. I år gikk starten fra Oppdal turisthotell.

– Treffet startet på fredag og lørdag legger vi av gårde på tur. Vi kjører til Hjerkinn, tar av til Folldal og nedover til Grimsbu. Der besøkte vi den gamle, gode BP-stasjonen. Deretter kjører vi tilbake til Folldal og oppover Rondane. Da vi kom til enden, tok vi til venstre og kjører ned til Atna, hvor det ligger en god, gammeldags 50-talls kafé som passer oss bra. Deretter kjørte vi oppover igjen til Venabu fjellhotell, hvor vi overnattet til søndag, forteller Bjørn Brustad til Opdalingen.

Treffet samler Triumph-entusiaster fra hele Norge.

Thorbjørn Vig er formann i Norsk Triumphklubb. Klubben ble grunnlagt 2001 og er en offisiell norsk klubb som på selvstendig grunnlag er merkeklubb for alle typer Triumph.

– Vi er cirka 110 medlemmer og vi er en klubb i vekst. I tillegg er det mange unge mennesker som er i ferd med å oppdage Triumph, sier Vig.

For Vig var dette en interesse han var oppvokst med.

– Jeg er oppvokst med en slik type bil, sier han.

Brustad forteller til Opdalingen at disse bilene ikke var typisk norsk på 60-70-tallet. Sportsbiler var sjeldent, på grunn av at det var dyrt.

– Grunnen for at vi startet her i Oppdal, var fordi jeg fikk spørsmål om jeg jeg ville ta ansvar for årets treff, og siden jeg er fra Trøndelag, passet det utmerket å ta det her i Oppdal. I tillegg fikk vi bo på det fabelaktige, herlige hotellet, sier Brustad.

Se flere bilder fra treffet øverst i artikkelen.