Se hvem som kommer til Rennebumartnan

Rennebumartnan, som arrangeres for 32. gang den 11. - 13. august, nærmer seg med stormskritt. I år har martaen temaet smak som en ekstra inspirasjonskilde.

Til årets martna stiller 40 nye utstillere, blant dem med flere produkter innen interiør og design. Hit kommer blant annet Mijo Design fra Bergen som lager unike lamper, vaser, skåler og så videre i porselen og Aksel L. Hanson med Jærstolen.

- Vi er også godt fornøyd med at både Småbruket Urtegård og Pipemakeri, og Brødrene Bjørndalseter er tilbake som utstillere i 2017, de deltok ikke i 2016, skriver daglig leder Kenneth Teigen i Rennebumartnan i en pressemelding.

- Vi vil også nevne to utstillere som slår et slag for norsk ull og garn. Norsk flid, Husfliden Oppdal og Hillesvåg Ullvarefabrikk har et samarbeid om en salgsbod der det blir salg av garn og garnpakker, fortsetter Teigen.

Under årets martna vil publikum møte 20 spennende småskala matprodusenter. Blant annet vil fjorårets martnasprisvinner Grindal Ysteri selge sine fantastiske hjemmelagde oster. Bjørka – søtt fra Sparbu, har med seg honning og sjokolade og Jo-sætra Produkter fra Oppdal med diverse gårdsmat som er ny utstiller på Rennebumartnan i år.

Sammen med mange av de flotte utstillerne fra i fjor, som også kommer i år, blir det til sammen 150 utstillere på årets martna.

Design- og interiørutstilling

Under årets Rennebumartna er det satt spesielt fokus på interiør og design. Gauldal- og Oppdal videregående skoler, i samarbeid med det lokale næringslivet, skal gå sammen om å bygge et showrom med kjøkken og stue. Rommene vil bli lyssatt, bekledd, malt og møblert.

Interiørarkitekt Sophie Elnan Flatval, som blant annet har designet Smak & Behag i Oppdal, planlegger løninger for rommene. Sophie vil skape to spennende rom som vil bli en attraksjon som alle bør få med seg.

Kjersti Bergesen som er kjent fra Tid for hjem på TV2, vil sette den siste finishen i showrommet og style utstillinga med produkter fra utstillere.

- Dette kommer til å bli en opplevelse som vil friste vårt trofaste publikum, og ikke minst et nytt og yngre publikum. Kjersti Bergesen er også årets Martnasgjest og skal selvsagt både åpne årets Rennebumartna, holde foredrag, og foreta åpninga av Design- og Interiørutstillinga fredag 11. august, skriver Teigen.

Hun er årets Martnasgjest Programlederen for TV 2s populære program "Tid for hjem" tar turen til Rennebu under Rennebumartnan i august.

Samisk makering

Samene markerer i år sitt 100- årsjubileum. I Rennebu er det samisk bosetning og da er det helt naturlig at jubileet også markeres under årets Rennebumartna.

- Vi har vært så heldige at familien Renander velvillig har lånt oss samiske håndverksprodukter som stilles ut et eget rom, sammen med de to samiske kunstnerne Mathis Nango og Gerd Lorås, begge med maleri for salg, opplyser Teigen.

Milenburg Joys Jazz Quintet

Det vil også i år bli mye og variert underholdning på martnasområdet. Kulturansvarlig i Rennebumartnan, Ingrid Storlimo, kan røpe at Inge Solem med Milenburg Joys Jazz Quintet kommer. På lørdag blir det buskspæll og konsert med dem på utescenen.

På søndag kommer Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth med forestillingen Joik, ur og dame på lur. Her får publikum stifte nærmere bekjentskap med ny musikk spilt på gamle instrumenter. Ikke minst bruker de stemmene som instrument og forestillingen byr på både norske tradisjoner og elementer av verdensmusikk, jazz og elektronika.

Dette er en flott familieforestilling, spesielt beregnet for barna og unge. Produksjonen ble i april 2012 kåret til den beste produksjonen innen Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag.

Det planlegges flere kulturopplevelser både på åpningsseremonien fredag 11. august og på søndag 13. august hvor blant annet mange av de fremste fra kulturskolene i regionen skal få vise seg frem. Det vil bli håndverksaktiviteter for barn og unge hver dag under årets martna.