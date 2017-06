Åpnet det nye turistkontoret i Oppdal

Torsdag var det offisiell åpning av det nye turistkontoret i Oppdal i Reiselivets hus, det gamle posthuset, ved den nye rundkjøringa på E6 i sentrum.

Til stede på markeringen var flere viktige personer i reiselivsbransjen i Oppdal. Blant annet direktør ved Skifer Hotel, Erik Sæther, daglig leder Tina Lihaug Selbæk i Nasjonalparken Næringshage og daglig leder Christian Jørgensen i Oppdal Taxi.

- Da vi ville få til en betjent turistinformasjon til i sommer, landet vi ganske raskt på at dette var et egnet sted. Det som er bra med dette lokalet er at vi her har planer om å samle andre aktører som jobber med reiseliv, forteller leder i markedsrådet i Visit Oppdal, Inge Lauritzen.

Turistinformasjonen skal være åpen fra 15. juni og ut august. Her vil det være turistverter hver dag, og åpningstidene blir kl. 9.00 - 20.00 på hverdager og kl. 10.00 til 16.00 i helgene.

- Vi er spente på om internett og sosiale medier fører til at denne typen turistinformasjon blir mindre brukt, men det er en erfaring vi må gjøre oss gjennom sommeren, sier han.

Jobber med å få på plass betjent turistkontor - Vi har i hvert fall tre konkrete muligheter som er aktuelle, sier leder i markedsrådet i Visit Oppdal, Inge Lauritzen, til Opdalingen.

- Alle må opptre som ambassadører

Ifølge Lauritzen hadde de egentlig planlagt et kick-off for de som jobber i førstelinjetjenesten i reiselivet i Oppdal.

- I stedet bestemte vi oss for at turistvertene kan drive oppsøkende virksomhet. De har allerede vært rundt hos mange bedrifter og delt informasjon, forteller han.

Lauritzen påpeker at det ikke er alle reisende som kommer innom turistkontoret. Derfor har de som jobber i butikker og ved andre serviceinstitusjoner også et ansvar.

- Det er viktig at alle i Oppdal kan opptre som ambassadører og selgere, slik at gjestene som kommer hit bruker én krone mer og overnatter ett døgn lengre, sier han.

- Viktig med lokalkunnskap

Lillian Fossum er én av fem turistverter som skal jobbe ved det nye turistkontoret i sommer. Hun får med seg Steffen Fossum, Karin Haugmo Hoel, Marte Heggvoll og Siv Alida Renander.

- Alle vi har vært i reiselivsbransjen tidligere og kjenner Oppdal godt. Har man ikke kunnskap om bygda har man ikke noe her å gjøre, forteller hun og smiler.

- For noen dager siden fikk vi en telefon fra en person som lurte på hvordan føret er på Snøhetta. Det er en stor fordel å ha en del kunnskap om områdene rundt Oppdal også, legger Fossum til.

- Sentral plassering

Steinar Furnes og Siri Mette Furnes i Oppdal Event er også på plass i nye kontorlokaler i det gamle posthuset.

- Det er godt å endelig kunne åpne turistkontoret. Det har vært en lang prosess med mye arbeid, sier Furnes.

- Hvordan vil folk merke forskjell med den nye turistinformasjonen?

- Med nye E6 blir det lettere å finne fram til turistkontoret. Vi mener at dette er et sentralt sted i Oppdal sentrum. Vi er ikke helt ferdig med skiltingen, men vi har satt opp et skilt midt i rundkjøringen som alle reisende burde se. Etter hvert vil det også komme opp et stort skilt på huset, forteller han.

Planen er at det nye turistkontoret også skal være bemannet i påsken og vinterferien.

- Vi har ikke penger til å ha åpent hele året, men vi andre som jobber på huset fra før, tar resten av året på dugnad, sier han.

Se bildeserie fra åpningen av turistkontoret øverst i artikkelen!