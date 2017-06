Foreslår å frede Snøhvit

Nils Petter Bryde fra Strømmen i Akershus har sendt en henvendelse til Oppdal kommune om at det hvite rådyret Snøhvit som holder til på Driva i Oppdal bør fredes.

«Jeg foreslår at Oppdal kommune ved ordfører tar et initiativ til å fremme en hastesak, hvor fredning av Snøhvit er målet», skriver Bryde, som omtaler seg selv som en rådyrelsker.

Han peker på at en tilsvarende fredning er gjort av en hvit elg i Østfold.

«Det er å håpe at ordføreren tar saken som er et eksempel på omsorg for ville dyr herunder rådyr med litt sjelden farge,» avslutter han brevet.

Kan ikke frede Snøhvit

Brevet ble videresendt til ordfører Kirsti Welander , som takker mannen for sin omtanke for albino-rådyret. Hun har konferert rådmannen vedrørende fredning av rådyret, og fått til svar at det ikke finnes lovhjemmel for det.

«Imidlertid har jeg hatt dialog med leder for Oppdal Jæger og Fisk, Olav Martin Mellemsæter. Han kunne fortelle at jegerne som jakter i området Snøhvit går, har en avtale seg i mellom om at hun skal få gå i fred,» skriver Welander.

Har holdt til i Oppdal i 7-8 år

Ordføreren opplyser at albino-rådyret har dårlig syn, og at hun derfor holder seg i et begrenset område av bygda. Snøhvit har vært her i 7-8 år, og har hatt kalv flere ganger.

«Med overenskomsten mellom jegerne kan vi tro og håpe at Snøhvit skal få gå i fred i fortsettelsen også, i alle fall for oss mennesker. Hvordan hun vil være i stand til å forsvare seg mot rovdyr vet jeg ikke, men jeg vil anta at hun er mer sårbar enn sine artsfrender som har farger som gjør at de ikke er så synlige,» svarer Welander Bryde.