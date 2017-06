- Betyr kjempemye å få sponset bil

Langrennsløper Kari Øyre Slind har tegnet en ny sponsoravtale med Kjell Braut på Prøven Bil Oppdal og Nils Petter Hårstad i Kåsenget Hyttegrend.

Fredag fikk oppdalsjenta overlevert nøklene til en splitter ny Peugeot 3008 SUV i fargen blå. I mars ble bilen kåret til årets bil i Europa.

- Jeg ble skikkelig satt ut da jeg så hvor fin bilen er. Jeg liker fargen og karosseriet kjempegodt. For å ikke gjøre skam på bilen er det nesten så jeg må pynte meg litt før jeg setter meg inn i den, forteller en superfornøyd Kari til Opdalingen.

- Hva betyr det for deg å få sponset en helt ny bil?

- Det er klart det betyr kjempemasse. Ettersom jeg har valgt å bo i Oppdal i år også, med det meste av samlinger på Østlandet, blir det mange timer på veien. For å bruke minst mulig energi på bilkjøring trenger jeg en ny bil med god komfort og høy sikkerhet, sier hun.

I fjor kjørte Kari rundt med en Peugeot 308 stasjonsvogn, også den var sponset av Prøven Bil og Kåsenget Hyttegrend. Braut og Hårstad er glad for å videreføre samarbeidet med langrennsløperen.

- Målet vårt er at Kari skal vises i landskapet. Vi er opptatt av den lokale forankringen. Det er heller ikke noe ulempe for oss sponsorer at vi får vist fram oss, forteller den daglige lederen ved bilforandleren.

- Vi har ikke hatt en landslagsutøver siden Sverre Stensheim på 60-tallet, så det kan gå 50 år før vi får en ny person på skilandslaget. Derfor er det viktig å legge til rette for henne, fortsetter Hårstad, som har støttet Kari økonomisk over flere år.

- Hvor stor er kontrakten?

- Vi sponser ikke Kari med rene kroner og ører, men med ekstrautstyr er verdien på bilen rundt 430.000 kroner. Bilen taper verdi etter hvert som hun tar i bruk den, så man kan si at vi går inn med flere titusen kroner, sier Braut.