Nytt samarbeid mellom Opdalingen og Adressa

Redaksjonene i Opdalingen og Adresseavisen har begge som lokalavis og regionavis Oppdal og Rennebu som dekningsområder. Nå går de to avisene sammen om et strategisk samarbeid med en prøveperiode ut året for å styrke den redaksjonelle dekningen fra dette området.

Samarbeidet går først og fremst ut på å utnytte kapasiteten hos hverandre; Opdalingen er mer lokalkjent, mens Adressa har større og flere ressurser.

- Både våre faste ansatte og faste frilansere er med i samarbeidet og ordningen er også avklart hos begge redaksjonsklubbene, forteller redaktør Tore Aasheim i Opdalingen.

- I dagens samfunn der alt deles på sosiale medier har vi som redaktører vurdert det dithen at også vi som aviser bør kunne dele med hverandre. Det vil gjøre begge avisene bedre. Opdalingen får blant annet tilgang til et mye større bildearkiv, mens Adressa får tilgang til lokalt stoff tettere på leserne.

Opdalingen fortsatt mest lokal

- Du er ikke redd for konkurransen da?

- Nei, og det av flere årsaker. For det første så vil Adressa aldri kunne bli så lokal og tett på som vi er på Oppdal og Rennebu. For det andre så er Adressa og vi i samme konsern, så i den store sammenhengen hjelper vi hverandre. Og for det tredje så skal vi selvsagt fortsatt konkurrere; Opdalingen skal fortsatt være først og tettest på, men det betyr jo ikke at vi kan være med å hjelpe til så det kommer stoff fra Oppdal og Rennebu i Adressa også, uttaler Aasheim.

- Hvilke andre fordeler vil Opdalingens lesere få av samarbeidet?

- Skulle det for eksempel skje noe i vårt nedslagsfelt som fordrer en større innsats, la og si det skulle oppstå en større naturkatastrofe, et ras eller lignende, så har Adressa tilgang til større ressurser. Dette vil vi nå kunne dra nytte av. Og selv om det er redaktøren i Adressa som bestemmer hva hun setter på trykk, så vil det jo være en mulighet for oss som lokalavis for Oppdal og Rennebu i alle fall å gjøre regionavisa i Midt-Norge klar over om det er viktige saker de kanskje bør skrive om; for eksempel nyheter innen næringsliv eller turisme.

Også fordeler for den største

Dialogen mellom de to avisene har gått mellom den gang nyhetsredaktør Kirsti Husby og Opdalingens redaktør. For bare noen dager siden ble Husby ansatt som Adressas sjefredaktør.

- Hvilke fordeler har Adressa av et samarbeid med Opdalingen?

- Større hendelser og saker fra Oppdal og Rennebu-området har stor interesse for våre lesere. Et samarbeid med Opdalingen vil sørge for at vi kan få rasker tilgang på bilder og informasjon om saker, tillegg til det vi selv klarer å fange opp i dag, sier sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby.

- Hva tenker du at Adressa kan tilføre en såpass liten konkurrent som Opdalingen, blir det ikke litt sånn David og Goliat?

- Vi håper at Opdalingen kan dra nytte av oss på større hendelser der en liten lokalavis kanskje ikke har nok ressurser å sette inn i dekningen. I tillegg lager Adressa også saker fra området der det kan være interessant å utveksle bilder, sier Husby.

- Hvordan vil leserne merke at Adressa og Opdalingen nå får en litt tettere samarbeid?

- For vår del så håper vi dette vil merkes ved at Adresseavisen er enda bedre oppdatert på større hendelser fra Oppdal og Rennebu. Svært mange trøndere besøker Oppdal og Rennebu gjennom arbeid og fritid. Interessen for området er stor også hos Adresseavisens lesere, sier Husby.

Adresseavisen-Gruppen eier helt eller delvis flere aviser i Midt-Norge; avisa Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet i Stjørdal og Malvik, avisa Innherred, Fosna-folket, avisa Hitra-Frøya og Brønnøysunds avis. Det har lenge vært snakket om forskjellige samarbeidsformer for å styrke det redaksjonelle innholdet, og samarbeidet mellom Adressa og Opdalingen er det første i sitt slag.

Opdalingen har fra før inngått samarbeid om digitale nyheter med Trønderbladet og avisa Sør-Trøndelag som leserne på Opdalingen.no kan nyte godt av.

- Er dette samarbeidet basert på føringer fra eierne av avisene?

- Nei, dette er redaksjonelt samarbeid, og når det gjelder avisens innhold er det vi redaktører som har det siste ordet.

- Mediebransjen er inne i en tøff tid, og gode allianser og samarbeidsløsninger er det eneste riktige for at vi skal møte framtiden best mulig rustet, både faglig og økonomisk, avslutter Aasheim.