Får støtte til Klart språk

KS har delt ut totalt 1,5 millioner kroner til klarspråkarbeid i 44 kommuner og fylkeskommuner. En av disse kommunene er Rennebu.

– KS vil motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Støtten skal blant annet gå til skrivekurs og å forbedre språket i brev, skjemaer og nettekster.

– Kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper. Derfor er potensialet for deling stort, sier Helgesen.

Stor interesse

I år fikk KS inn 50 søknader om støtte. Det er 21 flere enn i fjor.

– Vi er glade for at interessen har vært så stor. Det viser at mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å ta tak i språket sitt. De kommuniserer med innbyggere i alle livets faser, og av og til i sårbare situasjoner. Da er språket ekstra viktig, sier Helgesen.

Juryen for støtteordningen består av representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og har vært ledet av områdedirektør i KS, Inger Østensjø.

Langvarig satsning

Støtteordningen er en del av programmet Klart språk i kommunesektoren som skal vare fram til 2020. Hittil har over 100 kommuner og fylkeskommuner deltatt på regionale kurs i klart språk, og mange har startet opp eget arbeid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet.