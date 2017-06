Norsk Kylling flytter ikke produksjonen til Rennebu

Det var i juni i fjor at Norsk Kylling snuste på egnede lokaliteter i den hensikt å bygge en ny og større fabrikk. Ledelsen fridde til seks kommuner for å finne egnet tomt for en ny fabrikkbygning, som skal stå ferdig før utgangen av 2019. Rennebu kommune var en av de kommunene som ble vurdert.

I dag melder adressa.no at Norsk Kylling går videre med fabrikkplaner i Orkanger og Malvik, men ikke i kommunen de holder til i dag.

– Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling til regionavisen.

Regionavisen skriver videre at avgjørelsen ble tatt i styremøte før helga, men at de ansatte ble orientert om beslutningen i et allmøte i dag.