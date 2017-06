Oppdalsskifer får robothjelp

Den 28. mai startet murerarbeidene på den spesielle skiferfasaden på Nasjonalmuseet i Oslo. For å effektivisere logistikken i prosjektet, har en robot blitt tatt i bruk på byggeplassen.

Det er AF Gruppen som har utviklet løsningen sammen med det norske firmaet AVO Consulting, som tilbyr løsninger for robotisert prosessautomatisering (RPA).

– Vi kjenner ikke til andre aktører innen bygg og anlegg som har benyttet seg av robotisert prosessautomatisering i prosjektgjennomføringen. Det er både morsomt og imponerende at AF Gruppen jobber målrettet med innovasjon og implementerer verktøy som dette, sier prosjektleder Preben Høegh Hafsaas i AVO Consulting i en melding til bygg.no.

Det nye Nasjonalmuseet skal kles med 700 millioner gammel skifer

Mellom Aker Brygge og Oslo rådhus er Norges største og dyreste kulturbygg under oppføring. Et bygg på 54.600 kvadratmeter, med en prislapp 5,3 milliarder kroner.

Det nye Nasjonalmuseet vil fremstå som et av Europas fremste kulturbygg når det står ferdig i 2019 / 2020, og vil gi Norge en tydelig internasjonal posisjon innen kunst, arkitektur og design.

Museet vil vise fram det fineste Norge har av visuell kunst. I tillegg vil bygget selv fremstå som et monumentalt smykke midt i Oslo, kledd med 22.000 kvadratmeter natursten fra Oppdal.

Da det høsten 2015 ble klart at Oppdal Sten AS fikk levere skifer til Nasjonalmuseet via det tyske firmaet Hoffmann Natursteine økte aktiviteten i Klevanbruddet i Drivdalen betraktelig.

For å holde kontroll på spesialsteinen som skal fullføre ved hjørner, gesims og vinduer, produseres og plasseres alt i riktig rekkefølge på lagringsstedet. Det er dente omfattende logistikken og begrensede lagringskapasiteten ved den kompakte byggeplassen som var utgangspunktet for utviklingen robotløsningen AF nå tar i bruk i sitt prosjekt for Statsbygg.

– Tidligere ville vi håndtert disse oppgavene manuelt. Med den mengden stein vi snakker om i dette prosjektet kunne arbeidsoppgavene fort lagt beslag på et helt årsverk. Ved å tenke nytt har vi nå en løsning der vi kan utføre mottakskontroll, rapportering, bestillinger og ha løpende oversikt over lagerbeholdninger på en svært oversiktlig og effektiv måte. Vi frigjør samtidig arbeidstid som kan brukes på mer verdiskapende arbeidsoppgaver, forteller assisterende prosjektleder Kristoffer Frenning i AF Gruppen til bygg.no.

Nettstedet skriver videre at i Statsbygg er de glade for at murerarbeidene er kommet godt i gang, og at entreprenøren bruker nye metoder for å effektivisere prosessen.