To millioner nordmenn til fjells i sommer

En undersøkelse gjennomført av TNS-gallup på oppdrag fra Den Norske Turistforening, viser at 37 prosent av Norges befolkning har planer om å reise til fjells i sommer. Hele 59 prosent i alderen 15-29 år skal på fjelltur.

- Friluftsaktivitetene som frister mest er fottur i skog og mark, tur i nærmiljøet og fottur i fjellet. I tillegg sier 1 av 4 at de planlegger topptur i sommer. Det er veldig gledelig at så mange har oppdaget Norge som ferieland og ønsker å utforske den vakre fjellheimen vår, sier Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.

Utsolgte kurs

Mange ønsker seg en aktiv ferie i Norge, og fjellferie er en selvsagt del av ferien for mange. DNT har i juni over 270 000 medlemmer, det er seks prosent flere enn på samme tid i fjor.

- Det er ingen tvil om at friluftsliv lokker. Nå er det ikke nytt at Norge er en turnasjon, men med en medlemsvekst på 18. året, er DNT i kraftig medvind. Det er ekstra gøy å se at stadig nye mennesker føler seg hjemme i naturen og tar i bruk tilbudet vårt. I tillegg ser vi at veldig mange ønsker seg ny kunnskap - teorikursene våre er nesten fullbooket i sommer, sier Øveraas.

Sommer + fjell = sant

Til helgen åpner fjellhyttene til DNT for sommersesongen. Frivillige og ansatte i DNT har jobbet hardt de siste ukene for at alt skal være klart. Broer er lagt ut, senger er oppredd og lokalmat fyller matlager og kjøkken. Nå gjør vertskap, hyttevakter og foreninger seg klare til å ta imot sommerens fjellvandrere.

- Sommer er høysesong for friluftsliv. Etter å ha vært stengt siden påske feirer vi med fest på fjellet i helgen. Jeg oppfordrer alle til å starte sommerferien med en tur innom et sommeråpningsarrangement. Juni er sjeldent vakker på fjellet, med lyse, lange sommerkvelder sier Øveraas.

Spør DNT-dagen

Og som oppkjøring til sommersesongen arrangeres "Spør DNT-dagen" i dag 20. Juni, slik at alle som lurer på noe om sommerens fjelltur kan få svar på spørsmålene sine.

- Hver eneste år får DNT tusenvis av spørsmål fra nordmenn og utlendinger som planlegger sommerferien sin – om alt fra hvilke turer som er finest å gå, til hvordan man bruker hytte-til-hyttesystemet. Nå er det kun få dager til alle DNTs hytter åpner for sommeren, og derfor tilgjengeliggjør vi våre tureksperter i sosiale medier til en inspirerende og nyttig prat om fjell og tur, sier Øveraas.