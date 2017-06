Foreslår å flytte Oppdal Spekemat til Lønset

Oppdal Spekemat trenger nye lokaler og har bedt Oppdal kommune om hjelp.

Saken ble diskutert i kommunestyret onsdag der forslaget fra Odd Arne Hoel fremmet forslag om at rådmann må vurdere bygging på Lønset.

Innspilllet fra Hoel ble framlagt slik:

Kommunestyret ønsker at et evt. nytt kommunalt industribygg for utleie til Oppdal Spekemat AS og evt. andre næringsaktører vurderes etablert på Lønset. Kommunestyret ber rådmannen legge dette til grunn i dialog med leietakere.

Bygget ønskes lokalisert på areal som er vist som byggeområde for næring i kommuneplanens arealdel nord-øst for krysset Lønsetvegen – Storlidalsvegen.

Flere representanter omtalte forslaget som "spennende", men var heller skeptiske til å legge et slikt indstribygg utenfor sentrum, blant annet med tanke på videre utleie dersom det skulle bli aktuelt.

Flere av representantene var likevel svært positive til at muligheten for et industribygg på Lønset blir vurdert.

Forslaget falt med minst mulig margin, 13 mot 12 stemmer.

Forslaget om å utrede nytt industribygg for Oppdal spekemat ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.