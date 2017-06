To hunder omkom i boligbrann i Drivdalen

Politiet i Sør-Trøndelag fikk onsdag klokken 15.27 melding om brann i et gammelt bolighus på et gårdsbruk på Gættem i Drivdalen i Oppdal. Alle nødetater rykket raskt ut til stedet.

- Huset er overtent og brannvesenet klarer trolig ikke å berge boligen, opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt til Opdalingen.

Ifølge politiet var boligen bebodd av flere personer. Alle disse er gjort rede for og ingen skal være savnet i brannen.

- Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at personene skal være alvorlig skadet. Det er nok ikke snakk om store skader, men vi vet foreløpig ikke om noen av dem har fått røykskader, forteller Hollingen.

På Twitter melder politiet at det skal være fare for spredning, men operasjonslederen mener det er for tidlig å si om brannen kommer til å spre seg.

- Hvor omfattende er slukningsarbeidet?

- Det er nok mye arbeid igjen. Det er for tidlig å si noe om årsak til brannen, sier Hollingen.

Like før klokka 17.00 melder politiet på Twitter at en person er sendt til legevakten for å ha pustet inn røyk.

- To hunder har omkommet i brannen og slukking pågår fortsatt, skriver de på Twitter.

