Vil utrede ny brannstasjon i Russervegen

Under dagens kommunestyre skulle politikerne ta stilling til tomtealternativet til den nye brannstasjonen.

- Slik rådmannen ser det er ikke planlagt bygg noe signalbygg, men på bakgrunn av krav til lokalisering mener rådmannen at det skal kreves eksteriørmessig tilpasning til sentrumsbebyggelse. Dette er gjort kjent til TBRT ved formannskapsvedtak i sak 17/18. Som utredningen viser er ikke Prøven Eiendom sin bygningsmasse egnet til formålet brannstasjon med mindre det foretas delvis sanering og nybygging. En investering på 71,5 millioner kroner mener rådmannen ikke kan forsvares da det finnes andre, rimeligere løsninger, skriver rådmannens i sakspapirene.

"På bakgrunn av fremlagte utredning og tidligere behandlinger av saken, å tilrå utredning/reguleringsmessig avklaring av alternativet Vikavegen" , heter det i rådmannens tilrådning.

- Vi har sett på mange alternativer når det gjelder brannstasjonen og det har vært mange utredninger i denne saken. Brukerne vil helst være i området Klokkesvingen/gressbanen og nært et fagmiljø med ambulansen og legesenteret. Det har vært mye arbeid i sentrum og vi må se på alt arbeidet som en helhet, sier Ola Skarsheim (Sp).

Skarsheim og Sp kom med forslag om å vedta alternativ to for ny brannstasjon, ved Idrettsbanen/Sagtunet, som grunnlag for videre prosjektering.

- Kommunestyret ber om at en i forbindelse med planarbeidet for fremlagt en plan som avklarer gang- og sykkelvegløsninger/sikring av skoleveg fra omkringliggende boligområder og videre rundt en evt. ny brannstasjon (alt. 2) og inn mot skoleanleggene, står det videre i forslaget.

Trygve Sande (V) synes forslaget til Sp var godt. Han fremmet et forslag om å se på tomter innenfor kjerneområdet de opprinnelig ønsker ny brannstasjon.

- På bakgrunn av fremlagte utredning og tidligere behandlinger av saken, samt nye opplysninger vedrørende nye tomtealternativer innenfor området, avklares nye og eksisterende alternativer for lokalisering ved Russervegen og Inge Krokanns veg, heter det i forslaget fra Venstre v/ Trygve Sande.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) synes forslaget til Sande var interessant. Per Olav Lyngstad orienterte kommunestyret om den aktuelle tomten i Venstres forslag.

- Ei slik plassering vil ikke gi mulighet for noen utbygging senere, i forbindelse med en samlokalisering senere. Tomten er på over 3900 kvadratmeter og slik tomtene er utformet, vil vi få problemer med en utvidelse på et senere tidspunkt, sier Lyngstad.

Dagfinn Skjølsvold kunne fortelle kommunestyret at Arbeidstilsynet hadde vært inne i dagens brannstasjon og gitt en frist til 1. juli 2019 om å ha en ny brannstasjon på plass.

Kommunestyret hadde tre alternativer de stod mellom; Russervegen, Vikavegen og Klokkesvingen.

Rådmannens tilrådning om å gå for alternativet i Vikavegen ble avvist.

Det ble stemt mellom forslaget til Ola Skarsheim (Sp) og Trygve Sande (V). Senterpartiets forslag fikk sju stemmer, og falt. (Kari Toftaker (Sp), Ola Husa Risan (Sp), Arne Braut (Sp), Ola Skarsheim (Sp), Ingrid Grøtte Johansson (Sp), Maiken Snøve (Ap) og Odd Arne Hoel (Uavh)).

Venstre v/ Trygve Sandes forslag ble vedtatt.

Forslaget lyder som følger:

Kommunestyret forkaster alle innkommede tilbud på brannstasjonstomt, da disse tomtenes plassering og og/eller beskaffenhet ikke er tilstrekkelig egnet. På bakgrunn av fremlagte utredning og tidligere behandlinger av saken, samt nye opplysninger vedrørende nye tomtealternativer innenfor området, avklares nye og eksisterende alternativer for lokalisering ved Russervegen og Inge Krokanns veg.