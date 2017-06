Se forskjellen før og etter siktryddingen på riksvei 3

Entreprenøren Winsnes Maskin og Transport har hugget trær for å bedre sikten, i tillegg til å flytte på avkjørsler og noen bygninger som sto nærme vegen.

Opptil 20 meter fra vegen er det ryddet skog. I tillegg er flere bergknauser sprengt bort. Det er ikke bare fordi de hindrer sikten, men fordi de kan gjøre stor skade hvis noen kjører ut av vegen og treffer bergknausene. På enkelte plasser er hele terrenget forandret.

- Vi vil ha et sideterreng langs vegene som er utformet slik at kjøretøyet ikke velter og at kjøretøyet sakker farten, dersom det skulle skje en utforkjøring, sier byggeleder Line Søreng i en pressemelding.

- Dette er forholdsvis enkle tiltak som gir merkbare forandringer for de som kjører, selv om vegen er den samme, sier Søreng.

I løpet av sommeren/høsten planlegges det å legge ny asfalt og vegoppmerking på riksveien mellom Ulsberg og Innset.

På denne strekningen kjørte det 2400 biler i døgnet i 2015 og 31 prosent av trafikken er tunge kjøretøy. Denne vegen er hovedforbindelsen mellom Oslo og Trondheim for tunge kjøretøy.

Krysset mellom riksvei 3 og fvlkesvei 508 på Innset er utbedret slik at trafikken fra fylkesvegen kommer vinkelrett på riksvegen. Det er blitt bedre sikt for alle trafikanter og gjør det mulig for større kjøretøy fra fylkesveien å svinge ut på riksveien sørover.