Selvransakende politikere enig om grensejustering

Søknaden fra initiativtagerne som ønsker å bli en del av Oppdal ble behandlet i møte i formannskapet i Rennebu torsdag formiddag. Her ble rådmannens innstilling til formannskapet vedtatt, med en klar forsterkning i første avsnitt. Både rådmann, formannskap og kommunestyret levnet ingen tvil: Alle fraråder den omsøkte grensejusteringen.

Representanten Endre Lien (Sp), gikk på talerstolen og gav klart uttrykk for at han ville følge formannskapets innstilling til saken.

- Veldig mye detaljer og tall kunne vært diskutert. Men det er Rennebus situasjon vi må ta stilling til. Jeg ser det vanskelig å overleve som kommune med en slik justering. Men søknaden gjør et sterkt inntrykk, selv om jeg tror at flere i grendene ikke støtter forslaget. Det vil uansett bli en tapende part, noe man må forholde seg til. Vi er enige om å ha et velfungerende kommunesenter med kommunale tjenester. Mange av de nedleggingene vi har opplevd føles urettferdig for de som berøres, men dette må aksepteres i et samfunn i utvikling og endring, sa han.

Lien var i det selvransakende hjørne, og stilte spørsmålet om lokalpolitikerne bidro til at hele befolkningen får inntrykk av at de hører til, på lik linje med alle andre.

- Har vi drevet en god nok grendepolitikk? Har vi prioritert riktig og gjort kloke valg? Jeg vet ikke svaret, men Som senterpartipolitiker skulle jeg ønske at grendene hadde vært mer fornøyd.

Oppdal har kommet frem til sine standpunkt ut fra sitt ståsted, men som kommunepolitiker i Rennebu velger jeg ut fra det ståstedet og går for den fremlagte innstillingen, sa han.

- Jeg har ikke sansen for at bygda skal bli mindre, og jeg synes ikke den skal deles opp. Vi har fått en grei innføring på det vi kan spare og det vi taper i inntekter. Grensejustering er et stort inngrep i kommunen vår og for meg blir det litt voldsomt. Demokratikortet er dratt opp, vi skal høre på de det gjelder, men i folkeavstemningen var det et klart flertall for å ikke å gå sammen med Oppdal. Nå ønsker jeg å lege sår, samarbeide og se fremover, sa Bruholt.

Også Ola Øie er opptatt av å lege sår og å se fremover. Han vektla også betydningen grendene har for Rennebu i sitt innlegg.

- Grendene betyr utrolig mye for Rennebu, men det er også viktig med et sterkt sentrum. Noe som også vektlegges hos Fylkesmannen. Vi har hatt en åpen, inkluderende og god prosess, i forhold til de vedtakene som er gjort i denne saken. Rennebu blir ikke mer robust om vi mister 500 innbyggere og et stort areal. Jeg skal gjøre det jeg kan i tiden fremover for hele bygda, og velger å støtte FS’ innstilling, sa ordføreren.

Saken om grensejustering har vært oppe i flere fora, og det meste har vært sagt. Men lokalpolitikerne er klar på at selv om de sterkt fraråder at den omsøkte grensejusteringen mellom kommunene Rennebu og Oppdal imøtekommes, er de opptatt av å ta grendene på alvor.

- Jeg er enig med det meste som er sagt, og det er gjort et grundig beslutningsgrunnlag som gjør at vi kan fatte et vedtak. Vi bør gå i mot en grensejustering og for meg føles det som å gå baklengs inn i fremtida å gå inn for å bli mindre, når vi lenge har jobbet for å bli større. Initiativet fra grendene må vi imidlertid ta på alvor, for det gjør inntrykk når 200 skriver under på at de ønsker seg til en ny kommune. Dette er en tankevekker og vi må jobbe med å bedre dialogen med deler av bygda, sa Ola T. Lånke (Krf).

Det enstemmige vedtaket fra Rennebu kommunestyre i saken om en grensejustering mellom Rennebu og Oppdal har følgende ordlyd:

Rennebu kommunestyre vil på det sterkeste fraråde at den omsøkte grensejustering mellom kommunene Rennebu og Oppdal imøtekommes. Kommunestyret vil spesielt peke på:

1. Den omsøkte grensejustering vil ikke gi en bedre arrondering mellom kommunene utfra pendling, næringsstruktur, arealbruk, kulturtilbud, tilgang til ulike private og offentlige servicetilbud. Det som anføres som momenter for denne delen av kommunen er i like stor grad gjeldende for andre deler av Rennebu. Alt av private- og offentlige servicetilbud i Oppdal kan i like stor grad benyttes i dag.

2. Innbyggerne i de berørte kretsene vil få lengre avstand til mange kommunale tjenestetilbud. Dette gjelder i særlig grad skolebarn. Fra de mest folkerike grendene som Innset og Ulsberg vil avstanden til nærskolen i Oppdal øke med henholdsvis 14,2 km og 14,1 km i forhold til dagens skole på Berkåk. Det vil si at mange skolebarn totalt får forlenget skoleveien med over 28 km pr. dag. Avstanden til helse- og omsorgstjenester og ulike forvaltningstjenester vil også øke tilsvarende.

3. Den omsøkte grensejustering vil for Rennebu kommune gi et inntektstap på ca. kr. 29,4 mill. kroner. Det er mye usikkerhet knyttet til innsparingspotensialet, men et anslag er gjort på 13 - 18 mill. kroner. For en liten kommune som Rennebu er det utfordrende å redusere de faste kostnadene, og mange små deltjenester er faglig sårbare med ytterligere reduksjoner. Utover direkte uttak av kostnader må mye skje ved omorganisering, samordning av ulike tjenester, interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester. Uansett er avstanden mellom potensielle kostnadsreduksjoner og inntektsbortfall såvidt stort at det vil true Rennebu kommunes muligheter til å overleve som egen kommune.