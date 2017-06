Anklaget for voldtekt på Skifer hotel

Det tydeligvis ikke alle som har fått med seg at et "nei" betyr "nei.

En mann i 30-årene er av Sør-Trøndelag tingrett satt under titale for brudd på straffelovens paragrafer 292 b og 291 a, som omfatter det å ha fullbyrdet et samleie med en person som har vært bevisstløs eller av andre grunner ikke har vært i stand til å motsette seg samleiet.

Voldtekten skal ha funnet sted på Skifer hotel i begynnelsen av januar i år. Mannen har bostedsadresse i nabofylket.

Kvinnen som mener seg voldtatt skal ha vært beruset. Hun hadde gått og lagt seg og lå og sov da den straffbare handlingen skal ha funnet sted.

Det er ikke kjent om de to involverte kjente hverandre fra før.

Kvinnen har fått oppnevnt bistandsadvokat og i tillegg til den offentlige straffeforfølgelsen kan det bli snakk om å reise sivile erstatningskrav.