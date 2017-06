Fylkesvei 700 vil være stengt fram til cirka 01.00

Det er Vegtrafikksentralen som melder på Twitter at fylkesvei 700 mellom Flå og Stamnan vil være stengt fram til over midnatt på grunn av bilberging etter tankbilulykken tidligere i dag.

Politiet opplyste på Twitter like før klokka halv tolv fredag at en tankbil med maursyre hadde veltet på fylkesvei 700 ved Stamnan.

Brann og politi var straks på stedet og de meldte om at det var snakk om en mindre lekkasje. Like etter ulykken var det trafikkdirigering og ett felt åpent. Bilberging var rekvirert.

Opdalingens journalist på stedet opplyser om at det har blitt satt opp en sikkerhetssone på 50 meter.

- Ingen fare for forurensing, men bilbergingen vil pågå i flere timer. Veien vil trolig bli stengt i korte perioder under dette arbeidet, skrev politiet på Twitter like før klokka to.