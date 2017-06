Her er det nye styret i Oppdal Arbeiderparti

I kveldens ekstraordinære årsmøte i Oppdal Arbeiderparti, ble Idar Heggvold enstemmig valgt til ny leder. Heggvold overtar dermed etter Tor Snøve , som overraskende trakk seg fra vervet tidligere denne måneden.

- Det har vært utfordringer internt i gruppa over lengre tid. Nå har det toppet seg og jeg ønsker ikke å stå i dette lengre. Jeg har brukt mye tid på å komme frem til denne beslutningen. Nå som den er tatt føler jeg en lettelse, fortalte Snøve til Opdalingen da nyheten ble kjent.

Lokalpartiets kasserer Monica Flor , valgte også å trekke seg fra sitt verv samtidig med Snøve, og som hennes etterfølger ble Petter Bye enstemmig valgt i kveld.

En etter en kom de til det ekstraordinære årsmøtet i Oppdal Arbeiderparti, og noen virket nokså beskjemmet over det som har skjedd i partiet. Andre tok seg imidlertid tid til å veksle noen ord med Opdalingen før møtet ble satt, uten at de la skjul på at denne saken skulle de gjerne vært foruten.

- Det er veldig synd at dette skjer. Oppdal Arbeiderparti hadde et kjempeår i fjor, med masse nye medlemmer og stor optimisme. Jeg føler at vi på en måte er satt litt tilbake, men vi finner vel ut av det, sa Sivert Berg .

Fylkessekretær i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, Tore Nordseth , var tilstede på møtet, og han sier det nå forhåpentligvis blir valgt nytt styre, slik at det nå kan rettes fult fokus på den kommende valgkampen.

- I forhold til valgkampen, må ting være på plass, sa han før han gikk inn til sine partivenner fra Oppdal.

En snau time senere kom Petter Bye ut fra det lukkede møtet for å informere pressen. Bye fortalte om et møte som han oppfattet som godt og saklig.

- Idar og jeg ble enstemmig valgt til våre verv, og det var også den eneste saken som ble behandlet. Partiet og årsmøtet er nå enige om å samle oss til valgkampen. Vi satser alt på å få inn fem representanter fra fylket, hvilket betyr at Kristian Torve kommer inn på stortinget. For oss er det viktigste å få en ny regjering, sier han.

På kveldens møte i Arbeidertun ble det ikke valgt ny gruppeleder for kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet.

- Ny gruppeleder velges av kommunestyregruppa og styre i fellesskap. Dette vil etter vedtektene skje til høsten. Nå går vi i samlet tropp inn i valgkampen, og vi stiller oss alle bak Kristian Torve, sier Bye.

Nyvalgt leder i Oppdal Arbeiderparti blir av noen karakterisert som relativt fersk i dette gamet.

- Kanske kan det være en fordel, sier hovedpersonen, men overlater ellers til den nyvalgte kassereren å kommentere kveldens valg.

- Idar er ikke så fersk. Han har masse erfaring som vara til kommunestyret. Det er vel bare ett møte han ikke har deltatt på, så Idar har den ballasten som trengs, sier Petter Bye.

Styret i Oppdal Arbeiderparti består etter mandagens ekstraordinære årsmøte av;

Idar Heggvold, leder

Jenny Kristine Bjørkås, nestleder

Petter Bye, kasserer

Anne Grete Hoelsether, sekretær

Gerd Røtvei, kvinnepolitisk ansvarlig

Erik Gunnar Fagerhaug, studieleder