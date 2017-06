Mandag ettermiddag var det offisiell åpning av den nye moskusstien på Dovrefjell. Stien er merket og er fire kilometer lang. Oppdalsordfører Kirsti Welander var også til stede ved Kongsvoll stasjon, der stien starter.

Tilrettelegger med egne moskusstier Dovrefjell er det eneste stedet i Norge du kan se moskus, noe som tiltrekker seg tusenvis av besøkende hvert år.

Ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune, ønsket de fremmøtte velkommen. For han er det viktig å tilrettelegge for næringsliv, friluftsliv og turisme, men samtidig verne dyreliv og fauna i området.

- Vi får nå kanalisert ferdselen slikt at barriereeffekten for villrein og moskus reduseres. Samtidig blir det et bedre tilbud for folk som ønsker å ferdes der, sa Fasteraune.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, foretok den offisielle åpningen. Han skar over snoren som var laget av spunnet ull fra moskusen.

I talen la statssekretæren vekt på mye av det samme som Fasteraune.

- Det er viktig å tilrettelegge for flest mulig i nasjonalparken. Vi må forene ulike hensyn på en god måte. Trafikken må styres unna følsomme områder. Vi ønsker et bærekraftig norsk reiseliv, fortalte Lunde.

Etter at snoren var klippet ble det anledning til å være med Arne Johns. Mortensen og Tord Bretten i Statens naturoppsyn på en guidet tur på deler av den nye moskusstien.

Se bildeserie øverst i artikkelen!