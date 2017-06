«Et eldorado for utendørsaktiviteter»

«Stedet er mest kjent for å være morsomt på vinteren, men du kan like gjerne dra hit på sommeren». Slik omtales Oppdal i en artikkel på dagbladet.no. Den fyldige reisereportasjen er skrevet av Norges største reisemagasin, Magasinet Reiselyst, som har besøkt fjellbygda på sommerstid.

«Rå juving i naturen, zipline, fotturer og stisykling i verdensklasse. Oppdal er et eldorado for den som liker utendørs aktiviteter». Artikkelens forfatter mener at Oppdal har langt mer å by på enn bare vinteraktiviteter.

God reklame

Det er nok ikke alle som tenker over at kommunen lengst sør i Sør-Trøndelag kan være et ypperlig reisemål når snøen og kulda byttes ut med sol og varme.

Men nettopp det prøver reisemagasinet å få fram i reportasjen. Her nevnes ikke bare aktiviteter, men også overnattingsmuligheter og spisesteder.

Tre store høydepunkt

Journalisten trekker fram tre høydepunkt i Oppdal om sommeren. Den ene aktiviteten er downhillsykling. «Ta heisen til toppen av Hovden og velg nedfart etter farge – grønn, rød eller svart. Løypenettet for sykkel er ikke så velpreparert, her er det mer ekte og naturlig som gjelder.»

Zipline er den andre aktiviteten som anbefales. «30 meter over elva Driva sendes du ut i et 140 meter langt tau, og lander med et brak på andre siden. Hysterisk høyt og hylende morsomt bare man kommer over det første sjokket».

Juving er det siste høydepunktet ifølge Magasinet Reiselyst. «Om du vil utfordre deg selv, barna eller naboen, så anbefales en halv dag i skogen ved Festajuvet. Her er åtte meter høye dropp ned i en jettegryte, trange passasjer ned fossefall, trasking på stier og avslutningsvis – en skyhøy via ferrata».