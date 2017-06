Denne uken hadde Oppdal Venstre besøk av en rekke sentrale personer fra partiet. Det nærmer seg stortingsvalg og politikerne er ute i distriktene for å sanke stemmer.

Sist gang Abid Raja besøkte Oppdal kom han på sykkel. Onsdag dukket han opp i elbil sammen med Pål Farstad , som er stortingskandidat for Møre og Romsdal. Utenfor Domus ble han møtt av blant andre stortingskandidat for Sør-Trøndelag Jon Gunnes , og Iver Vammervold og Hans Bøe i Oppdal Venstre.

Gunnes startet besøket i Oppdal med å møte ordfører Kirsti Welander på hennes kontor. Her diskuterte de togsatsingen på Dovrebanen som oppdalsordføreren brenner så for.

– Vi ble veldig fort enige. Jeg sitter i jernbaneforumet for Trønderbanen, og Venstre er det eneste partiet som har tog som flaggsak i valgkampen. Jeg har tro på at to-timers frekvens er en god løsning for Oppdal. Vi må få det inn på statsbudsjettet, mener han.

Vil ha Gunnes på Stortinget

Raja er enig med partikollegaen og presiserer at det er på tide at Sør-Trøndelag får inn en representant på Stortinget.

– Jernbanepengene kan Jon forhandle frem når han kommer inn på Stortinget. Det er ingen tvil om at han er en av de fremste politikerne i Sør-Trøndelag, forteller den fremtredende Venstre-politikeren.

Farstad legger til at Oppdal kan bli et viktig knutepunkt hvis det kommer på plass flere avganger på Dovrebanen.

– Med et attraktivt togtilbud vil det nok også bli større trafikk med folk fra Møre og Romsdal som skal reise nordover eller sørover, sier han.

I Oppdal tok politikerne også turen innom Oppdal Sten og Venstremann Kyrre Riise, som er i full gang med å bygge arkitektkontor hjemme i Drivdalen.

– For meg er det viktig å møte næringslivet. I Oppdal er omtrent alle lokaler som er tilpasset for industri i bruk. Jeg hører også at Oppdal Sten leverer til Nasjonalmuseet. Det virker som at alt bare er fryd og gammen her, forteller Gunnes.

Fjelltur til Gjevilvasshytta

Andre hjertesaker for Gunnes og Venstre er skole og barnehage.

– Alle barn i familier med lav inntekt bør få gratis barnehageplass, og SFO bør være gratis for alle. I tillegg bør lærerne få høyere lønn fordi vi stadig stiller høyere krav til utdanning, mener han.

Dagen ble avsluttet med en fjelltur innover til Gjevilvasshytta. Politikerne kunne ikke fått finere vær. Blå himmel, sol og varme i lufta viste Oppdal fra sin beste side.

