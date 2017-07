- Penger med bismak

Oppdal kommune mottar 2,2 millioner kroner som kompensasjon fra regjeringen fordi de er "ufrivillig alene" etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåinger.

- En hyggelig melding, men med mye bismak. Kompensasjonen veier dessverre på ingen måte opp for hva en ny og større kommune sør i Trøndelag ville blitt tilgodesett med, sier ordfører i Oppdal, Kirsti Welander.

Noen kommuner prøvde å redusere sine smådriftsulemper gjennom å slå seg sammen med andre i kommunereformen, men uten at nabokommunene ønsket det samme.

- Dette er kommuner som reelt har forsøkt å bygge nye velferdskommuner, men fikk nei fra naboene. Disse får derfor en kompensasjon for endringer i inntektssystemet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. I tillegg har flere kommuner ønsket å slå seg sammen med andre, men uten at det er fattet gjensidige vedtak i nabokommunene. Flere av disse kommunene tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

- Dette kan oppleves som en uheldig konsekvens av endringene i inntektssystemet. Etter stortingets vedtak i kommunereformen, vil vi derfor nå fordele om lag 36 millioner kroner til 23 kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen, sier Sanner.

Vurderingen er gjort av departementet i samarbeid med fylkesmannsembetene. Kommunene blir kompensert for halvparten av det de tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017. De største kommunene med over om lag 20.000 innbyggere, og kommuner som tapte mindre enn 100 kroner per innbygger, er ikke vurdert som aktuelle for kompensasjon.

Ordfører Welander vet hva hun ønsker at pengene skal brukes til.

- Jeg vil foreslå for kommunestyret at midlene brukes til utvikling av regionen Trøndelag Sør, og for å fremme Oppdal som knutepunkt og regionsenter, sier hun.