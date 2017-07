- Vi griller og skaper god stemning

Det som etter sigende skal være Norges største grillfest på hjul, besøkte mandag Extra butikken på Berkåk. Her ble folk invitert til gratis grillmat og overraskelser utenfor butikken i sentrum.

300 butikker landet rundt får besøk av grillmestrene som er delt inn i 6 team. 36 av disse dagligvarebutikkene er det Giang Ngnyen og Burak Ayaz som oppsøker.

- Det hele startet i Oslo-området og vi tar oss av butikkene i Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland. Vi griller og serverer mat og skaper god stemning, uansett vær, smiler de to.

De forteller om nokså skiftende vær på turneen, slik den trønderske sommeren gjerne pleier å fremstå.

- Det har vært litt ymse, ja, men det er litt extra dårlig her på Berkåk, sier de.

En av aktivitetene ved siden av grillingen, er et stort lykkehjul, der de som vil, kan snurre i håp om å vinne en sjokoladegodbit.

Bente Storslett jobber ved Extra Berkåk, og hadde ansvaret for denne delen av opplegget, og selv om gradstokken ikke nådde tosifret i store deler av dagen, holdt hun trofast ut, og betjente lykkehjulet med stødig hånd.

- Det har vært bra med folk her i dag. Spesielt i starten strømmet det på, men akkurat nå er det roligere. Vi er vel midt i middagstiden, sier hun.

- Folk har nok fått med seg at det skulle foregå noe her, for oppmøte er vi fornøyd med, supplerer Burak Ayaz, før grillutsyret pakkes sammen, og grillkongene drar til neste destinasjon.