Kvinne sendt til St. Olav med helikopter

Politiet meldte tidligere i kveld fredag på Twitter at en bil har kjørt ut av vegen, på E6, sør for Oppdal og at nødetater var på vei.

"Sør for Oppdal" viste seg å være etter bommen på Grønbakken, og det var snakk om en utforkjøring med én bil involvert.

Det var to personer i bilen, to unge kvinner, og passasjeren ble sendt med ambulansehelikopter til St. Olavs hospital for nærmere sjekk.

Hun blødde fra et sår i armen, men var etter eget utsagn ikke skadet i rygg, bryst eller hode.

Sjåføren som hadde fått et kutt bak på ryggen og som var i sjokk, ble i følge politiet på stedet sendt til legevakten i Gauldal.

Bilen hadde kjørt 50 - 60 meter langs veiskuldrene før den hadde sving ut og ned skråningen mot elven. Hadde den hatt litt større fart ville den ha havnet i vannet, mente politiet på stedet.

Det er uklart hva som var årsaken til ulykken.