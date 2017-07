Jubel for nye 580 000 kroner til Oppdal helsestasjons- og skolehelsetjeneste

I 2016 var Helsestasjons- og skolehelsetjenesten en av 47 kommuner som ble belønnet for Oppdal kommunes satsing på barn og unge. De kunne dokumentere at kommunen i perioden 2014-2016 hadde brukt andelen frie midler i tråd med føringene om å styrke kapasiteten til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og fikk mulighet til å søke om ytterligere tilskudd.

Nå får de nye 580 000 kroner til Oppdal helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

- Vi er svært glade for at helsedirektoratet er tilfreds med måten midlene er blitt anvendte på i vår kommune. Vi får nå mulighet til å videreføre styrkingen av både kapasiteten og kvaliteten i svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten. Vår målsetning er fortsatt at samarbeidspartnere, gravide, foresatte, barn og unge skal erfare at tilgjengeligheten til helsestasjons- og skolehelsetjenesten har økt, skriver helsetjenesten på sine Facebook-sider.

- Vi er godt i gang med å ta i bruk nye verktøy for å måle kvalitet på tjenestetilbudet og vi er opptatte av hvilke konsekvenser som styrker og mangler i tjenestetilbudet kan få for gravide, barn og unge som vokser opp i Oppdal. Nå som vi er i ferd med å få mer faktakunnskap om kvaliteten på tjenestetilbudet, lærer vi også mer om hvilken retning det videre utviklingsarbeidet bør ta. Vi har mål om at Oppdal kommune skal levere tjenester av god og faglig forsvarlig kvalitet til gravide, foresatte, barn og unge i vår kommune, sier helsesøstrene.

De ønsker å rette en takk til både lokale politikere og kommunens ledelse for deres prioritering av helsefremmende og forebyggende arbeid.

- Vi lover å gjøre vårt beste for at resursene blir omsatt som forbedret kvalitet og tilgjengelighet ut til brukene, sier de.